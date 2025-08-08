Diplomalar verildi

Polis Okulu’nun 65. Dönem mezunları dün düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine başladı. Temel eğitimlerini tamamlayan 122 erkek ve 65 kadın olmak üzere toplam 187 polis adayı, düzenlenen yemin ve mezuniyet töreniyle resmi olarak polis teşkilatı kadrosuna dahil edildi.

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası’ndaki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, PGM’den yetkililer, kurum ve kuruluş temsilcileri ile mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis adaylarının yemin etmesi ile başladı. 65. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu birincisi polis memuru Burak Ateş mezunlar adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kurs birincisi polis memuru Burak Ateş’e, kurs ikincisi Fatma Ağırtaş’a ve kurs üçüncüsü Çağın Alibey’e diploma ve ödüllerini vermesiyle devam etti.

Ardından tüm öğrencilerin diplomalarının verilmesine geçildi. Diplomaların verilmesi sonrasında, 65. Dönem Temel Eğitim Tanıtım videosu gösterimi yapıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete’nin konuşmalarıyla son buldu.

Tatar ailelere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde muhteşem bir mezuniyet ve yemin törenine birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, mezunları ve davetlileri selamladı.

Polis adaylarının okula sınavla girdiklerini işaret eden Tatar, öğrencilerin sonrasında aldıkları derslerde öğrendikleriyle artık KKTC’nin polisleri olarak halkın emrinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının sonunda polis teşkilatının geçmişten bugüne tüm müdürlerine ve polis okulunda ders veren öğretmenlere teşekkür etti.

Yeni mezun gençlere de başarılar dileyen Tatar, mezun ailelerine de devletin güvenliğini sağlayacak gençleri yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Adaylar başardı, kadroya alındı

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete de yaptığı konuşmada, 65. Dönem Polis temel Eğitim Kursu’nun 20 Mart tarihinde 122 erkek ve 65 kadın polis aday adayı ile başladığını söyleyerek, adayların mezun olmaya hak kazandıklarının altını çizdi.

Konuşmasında eğitimin insan yaşamındaki önemine vurgu yapan Çete, Polis Okulu'nda öğrencilerin hukuk, meslek dersleri, uygulamalı dersler ve genel kültür dersleri ana başlıkları altında 19 dersten oluşan Polis Temel Eğitimi’ni tamamladıklarını söyledi.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katkılarından dolayı Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete’ye plaket takdimiyle son buldu.