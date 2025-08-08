Rekabet ortamı yok

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) Genel Başkanı Engin Deniz Görgüner, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında kıyma fiyatlarının ciddi oranda farklı olmasının temel nedeninin ekonomik ve sistemsel farklılıklardan kaynaklandığını açıkladı. Güneyde üreticinin desteklendiğini ifade eden Görgüner, kuzeyde ise üreticinin yüksek maliyetlerle iş yapmaya çalıştığını ifade etti. Görgüner, bu şartlar altında rekabet ortamının oluşmadığını kaydetti.

Sosyal medyada “Güney’de kıyma kilogramı 8,99 Euro iken Kuzey’de 21,21 Euro’ya satılıyor. Bu fiyat farkının sebebi nedir?” tartışmasına değinen Görgüner, fiyat farkının etten ziyade sistem kaynaklı olduğunu vurguladı.

Görgüner, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının ithalatı kolaylaştırdığını, et ve yem gibi temel girdilerin farklı ülkelerden vergisiz temin edilmesini sağladığını söyledi. Bu durumun rekabet ortamını güçlendirdiğini ve fiyatların düşmesini mümkün kıldığını belirtti.

Ayrıca, Güney Kıbrıs’ta devletin üreticiyi destekleme yöntemlerine dikkat çeken Görgüner, “Eğer üreticiler makineler kullanıyor, çevreye zarar vermiyor ve verimli üretim yapıyorsa, devlet onlara doğrudan destek sağlıyor. Elektrik ve su gibi temel giderler ucuz, işçilik maliyeti ise makineler sayesinde azaltılıyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise durumun farklı olduğunu vurgulayan Görgüner, ithalatın zor ve yem fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Görgüner, ayrıca, makinelerin yaygın olmaması nedeniyle üretimde işçilik maliyetinin yüksek olduğunu, elektrik ve su fiyatlarının da pahalı olduğunu dile getirdi.

Bu şartlar altında rekabet ortamının oluşmadığını, üretim ve ürün çeşitliliğinin az olduğunu söyleyen Görgüner, tüm bu faktörlerin kıyma fiyatlarının Kuzey Kıbrıs’ta yüksek olmasının ana sebepleri olduğunu belirtti.

