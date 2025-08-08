200 bin TL nakit

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Bölgesi’nde yakalanan Kıbrıslı Rumların, tasarrufunda bulunan KKTC vatandaşlarına ait tapu bilgilerini sızdırmakla suçlanan emlakçı Altan Uzunoğlu ile Girne Tapu Dairesi personeli Necati Özsaygın, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlıların, 200’er bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 19 Temmuz 2025 tarihinde Kalecik’te yakalanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı 5 kişinin tasarrufunda 14 KKTC vatandaşına ait tapu bilgilerini içeren evrak tespit edildiğini anımsattı. Polis, yapılan inceleme sonucu KKTC vatandaşlarının bilgilerinin emlakçı Altan Uzunoğlu’nun Rum zanlılara verdiğinin belirlendiğini ve geçtiğimiz hafta tutuklandığını aktardı. Polis, yapılan soruşturmada Uzunoğlu’na tapu bilgilerini veren kişinin, Girne Tapu Dairesi personeli Necati Özsaygın olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının 31 Temmuz tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, evinde arama yapıldığını ve incelenmek üzere 2 cep telefonu ile bir bilgisayara el konduğunu anlattı.

Soruşturma kısmen tamamlandı

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Uzunoğlu’nun bilgisayarında yapılan incelemelerde bazıları şifreli olmak üzere 3 bine yakın mail tespit edildiğini anımsattı.

Polis, Necati Özsaygın’ın da 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Soruşturmanın, zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlıların, 200’er bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

