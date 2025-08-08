Suna ERDEN

Haspolat’ta, bir üniversite kampüsünde bulunan öğrenci yurdunda gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklanan Nijerya uyruklu Wisdom Chimele Ekekentah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis; zanlı Ekekentah’ın uyuşturucu tasarrufu ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis; 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında düzenlenen aramada, Ekekentah’ın odasında yapılan kontrolde çok sayıda uyuşturucu madde ve paketleme malzemesi ele geçirildiğini söyledi. Polis; masa üzerinde bin 680 TL nakit para, alüminyum folyoya sarılı 17 adet hintkeneviri türü madde, öğütücü, kesilmiş folyolar ve toplamda yaklaşık 25 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiği değerlendirilen materyallerin bulunduğunu belirtti.

Polis; zanlı Ekekentah’ın olay yerinde suçüstü yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 29 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini kaydetti. Polis, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

