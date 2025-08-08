banner564

Limasol yangınını araştırmak amacıyla Amerika’dan uzmanlar geldi

ATF ekibi görevde

    Limasol’daki yangının araştırılmasına ve yangın yönetiminin değerlendirmesine katkıda bulunacak ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı “Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu” (ATF) uzmanları adaya geldi.

  Alithia gazetesi ilgili haberinde Rum hükümetinin, Amerikalı uzmanlar aracılığıyla Limasol’daki büyük yangın konusunda mazeret aramaya çalıştığını yazdı.
   Gazete toplumun, yangın konusunda sorumluluğun üstlenilmesini talep ettiği bir anda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tüm müdahil taraflardan istediği raporların ötesinde Amerikalı uzmanların geleceği açıklamasında bulunduğuna dikkati çekti.
   Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 24 saat içerisinde kendi kendini yalanladığını yazan gazete, Hristodulidis’in nihayetinde “Amerikalıların araştırma için değil tavsiyeler için geleceğini” açıkladığını belirtti.
   Habere göre Hristodulidis, bakanlar kurulu toplantısında 10 kişiden oluşan  Amerikalı uzmanlar grubunun, hükümetin teknik yardım talebi üzerine geldiğini açıkladı.
   California ve Havai’deki büyük yangınlar konusunda uzman olan Amerikalı grubun, yangının nedenlerini, söndürme tedbirleri, hizmetlerin etkinliği ile krizin yönetilmesi gibi konuları ele alacağını söyleyen Hristodulidis, yararlı sonuçlar elde edilmesi ve  gelecekteki krizlerin önlenmesi amacıyla Amerikalı uzmanlarla iş birliğinde bulunmaları konusunda tüm müdahil taraflara çağrıda bulundu.

Yaz tatili keyifli geçiyor
