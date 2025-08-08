Hijyen kuralları ihlal edildi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, temmuz ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 48 iş yerini kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda 3 işletmeye hijyen kurallarına uymadıkları ve daha önce yapılan uyarıları dikkate almadıkları gerekçesiyle toplam 130 bin 407 TL para cezası kesildi. Tarihi geçmiş gıda ürünleri, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanım ürünlerinden oluşan toplam 112 parça ürünle birlikte, 29 kilogram et ve tavuk ürünü ile iki ekipman müsadere edilerek imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında market, restoran, gıda imalathanesi, temizlik ve gıda deposu, berber, kuaför, güzellik salonu, kasap ve mezbaha gibi farklı kategorilerdeki iş yerleri denetlendi.

Denetimlerin ana odağında, gıda üretim alanlarının hijyen koşulları, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğu ile genel temizlik ve saklama şartları yer aldı.

Yapılan denetimler sırasında, tarihi geçmiş gıda ürünleri, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanım ürünlerinden oluşan toplam 112 parça ürünle birlikte, 29 kilogram et ve tavuk ürünü ile iki ekipman müsadere edilerek imha edildi.

Sağlık Şubesi, halk sağlığının korunması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.



Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025, 09:52