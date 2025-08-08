Yaz tatili keyifli geçiyor

İskele Belediyesi’nin 7-12 yaş grubuna yönelik düzenlediği Yaz Etkinliği, çocukların hem eğlendiği hem de yaratıcılıklarını geliştirdiği sanat faaliyetleriyle devam ediyor. 12 Eylül’e kadar sürecek program kap-samında çocuklar, resimden takı tasarımına uzanan geniş bir yelpazede sanatla iç içe vakit geçiriyor.

İskele Belediyesi Piknik Restoran’da gerçekleştirilen Sanat Atölyesi’nde, eğitmenler Olcan Güllü ve Hül-ya Plaka’nın rehberliğinde kara kalem, sulu boya, desen çalışmaları, el işi ve taş boyama gibi çeşitli aktiviteler yapılıyor. Atölyeye katılan çocuklar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sanata olan ilgile-rini keşfetme fırsatı buluyor.

Öte yandan Kapalı Düğün Salonu’nda eğitmen İlkay Korkmaz gözetiminde düzenlenen takı tasarım kursu da çocukların yoğun ilgisini görüyor. Kursa katılan çocuklar, kendi tasarımlarını oluşturmanın mutluluğunu yaşarken, yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı da buluyor.



