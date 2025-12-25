Detayları paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ile ABD arasında Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik olarak görüşülen 20 maddelik çerçeve barış planının ana hatlarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Zelenski, söz konusu taslağın gelecekte imzalanabilecek anlaşmaların temelini oluşturabileceğini söyledi. Taslak üzerinde haftalar süren müzakerelerin ardından konuşan Zelenski, tarafların çoğu başlıkta önemli ölçüde yakınlaştığını ifade etti.

Ancak toprak kontrolü ve Zaporijya Nükleer Santrali konularında henüz uzlaşı sağlanamadığını belirten Zelenski, bu iki başlığın çözümü için ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşme çağrısı yaptı.

Planın başlıca maddeleri şöyle:

-Ukrayna’nın egemenliği teyit edilecek ve Rusya ile tam saldırmazlık anlaşması yapılacak. Temas hattı uzay tabanlı insansız izleme sistemleriyle denetlenecek.

- Ukrayna güçlü güvenlik garantileri alacak ve silahlı kuvvetleri mevcut 800 bin kişi ile korunacak.

-ABD, NATO ve Avrupa ülkeleri, karşılıklı savunma garantileri sağlayacak.

- Rusya, saldırmazlık politikasını resmileştirip yasal düzenlemeleri tamamlayacak.

-Ukrayna AB üyeliği ve Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim elde edecek.

- Ukrayna’ya kalkınma ve ekonomik toparlanma paketleri sağlanacak; hasar gören bölgeler yeniden inşa edilecek ve insani fonlar oluşturulacak.

- ABD ile serbest ticaret anlaşması süreci hızlandırılacak.

- Ukrayna nükleer silahsız bir devlet olarak kalacak.

-Zaporijya Nükleer Santrali konusunda taraflar farklı öneriler sunuyor; henüz uzlaşı sağlanamadı.

- Eğitim ve toplumda kültürel anlayış, hoşgörü ve azınlık hakları güçlendirilecek.

- Toprak düzenlemeleri ve Donetsk meselesi henüz çözümlenmedi; Washington silahsızlandırılmış bölge ve serbest ekonomik bölge önerdi.

- Rusya, Dinipro Nehri ve Karadeniz’in ticari kullanımını engellemeyecek; denizcilik ve erişim anlaşmaları imzalanacak.

- İnsanî komite kurulacak; savaş esirleri ve sivil tutuklular serbest bırakılacak, çatışmadan zarar görenler desteklenecek.

- Anlaşmanın ardından Ukrayna mümkün olan en kısa sürede seçimlere gidecek.

-Plan hukuken bağlayıcı olacak, uygulanması Başkan Trump başkanlığındaki Barış Konseyi tarafından denetlenecek; ihlaller yaptırımla karşılanacak.

-Tüm taraflar mutabakata vardığında tam ateşkes derhal yürürlüğe girecek.

