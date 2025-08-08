Hukuki mücadele verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından iki lider, düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. "Gazze’de açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır" diyen Erdoğan, İsrail’in saldırılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Senegal’in Filistin halkına yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, “Gazze’de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkûm edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Senegal ilişkilerinde yeni dönem

Basın toplantısında iki ülke arasındaki stratejik ortaklık da gündeme geldi. Erdoğan, Senegal ile savunma sanayi, enerji, tarım, balıkçılık ve yükseköğretim gibi birçok alanda iş birliğinin derinleştirildiğini açıkladı. Ticaret hacmini ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, Senegal’de faaliyet gösteren Türk şirketlerinin projelerinin 3 milyar dolarlık değere ulaştığını söyledi.

Senegal Başbakanı Sonko ise Türkiye'nin Afrika kıtasıyla kurduğu ilişkileri örnek göstererek, "Siz bizim büyük ağabeyimiz oldunuz. Türkiye her zaman bizim yanımızda olacaktır. Biz de Türkiye'nin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Dört anlaşma imzalandı

Görüşmeler sonunda iki ülke arasında dört yeni anlaşma imzalandı. Bunlar arasında askeri mali iş birliği, görsel-işitsel medya alanında ortak yapım, yükseköğretim protokolü ve nakdi yardım uygulama protokolüne dair değişiklik yer aldı.

