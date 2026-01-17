Bir kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 2 kilo 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Nijerya uyruklu 26 yaşındaki kadın zanlı R.E.J., ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, mesele kapsamında bir kişinin daha arandığını açıkladı.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Mehmet Şemet; zanlının 13 Ocak’ta kalmakta olduğu evde uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, bölgeye gidildiğinde zanlının yaya olarak tespit edildiğini, yapılan kimlik kontrolünde zanlının gözaltına alındığını kaydetti. Zanlının üzerinde cüzi miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, bu maddenin de emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının evinde detaylı bir arama gerçekleştirildiğini ve yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde 2 kilo 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Zanlının arama sırasında itiraf niteliğinde ifade verdiğini belirten polis, ifadenin soruşturmayı ilerletmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, ele geçirilen maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ve meseleyle bağlantılı olarak aranmakta olan bir şahıs bulunduğunu açıkladı. Polis, tüm bu nedenlerle zanlının ek süreyle tutuklu kalmasının soruşturmanın selameti açısından gerekli olduğunu mahkemeye bildirdi.

Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

