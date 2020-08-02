Çalışmalar hızlı ilerliyor

Girne Batı Çevre Yolu Birinci Etap çalışmalarında sona geliniyor. İhaleyi alan Tüfekçi LTD. güney şeridini tamamlamak üzere. 2 Temmuz tarihinde işe koyulan Tüfekçi LTD. 2 kilometreye yakın yol yaptı. Bittiğinde trafiği rahatlatması beklenen yol çalışmalarıyla ilgili Diyalog’a konuşan

Tüfekçi LTD Direktörü Hüseyin Tüfekçi, güney şeridinin birkaç güne tamamlanacağını söyledi.

Tüfekçi, 15 güne kadar kuzey şeridin yapımına başlanacağını ifade etti.

26 bin araç bu yolu kullanıyor

Biri güneyden biri kuzeyden gelecek olan şeritlerin bir noktada toplanacağını kaydeden Tüfekçi, Girne’den Lapta’ya gidenlerin güney, Lapta’dan Girne’ye gidenlerin de kuzey şeridini kullanacağını söyledi.

Tüfekçi, 15 güne kadar başlanacak olan kuzey şeridinin ise bir ay içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Tüfekçi, telefon ve su hatlarını da yenilediklerini, bu nedenle çalışmaların biraz ağır devam ettiğini belirtti. Tüfekçi, ayrıca trafik yoğunluğundan dolayı da çalışmalarda zorlandıklarını söyledi. Tüfekçi, “Karayolları Dairesi’nden aldığımız bilgiye göre günde 26 bin araç bu yolu kullanıyor. Trafiğin yoğunluğu çalışmalarımıza da yansıyor” dedi.

Yol yapım çalışmalarına 2 Temmuz 2020 tarihinde başladıklarını kaydeden Tüfekçi, 2 kilometreye yakın yol yaptıklarını ifade etti.

Oteller bölgesini de kapsamalı

Tüfekçi, Girne Batı Çevre Yolu Birinci Etap yol projesinin Hasan Uzun Petrol’den Yeşiltepe’ye kadar olan yeri kapsadığını belirterek, “Bana göre otelle bölgesi hatta Karşıyaka’ya kadar yol yapılmalı. Oteller bölgesinde trafik sıkışıyor. Eğer Alsancak’a kadar devam ettirirsek, turistler rahat bir şekilde ulaşımı sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Tüfekçi, bayramdan birkaç gün önce Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın Maliye Bakanlığı’na Alsancak- oteller bölgesini kapsayacak bir proje sunduğunu açıkladı. Tüfekçi, projenin kabul edilmesi halinde yol çalışmalarının Yeşiltepe’yi aşacağını belirtti.

Maliyet artacak

Birinci etap yol projesinin ihale bedelinin 10 milyon 230 bin TL olduğunu kaydeden Tüfekçi, “İhaleye kaldırım ve altyapı çalışmaları dahil değildi. Şimdi onları da yapıyoruz. Bu nedenle maliyet artacak” dedi.

Tüfekçi, yolun çift gidiş çift geliş olacağını belirterek, “Çalışmalar bittiğinde ve yol tamamen hizmete açıldığında trafik çok rahatlayacak” ifadelerini kullandı.