İyi uykular KKTC

Rum Meclisi’nden geçen yeni yasayla, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren trafik suçlarına verilen cezaların önemli ölçüde artırıldığı bildirildi. Özellikle alkollü araç kullananlar hem 10 bin Euro’ya kadar para cezası ödeyecek, hem de 2 yıla kadar hapislik alabilecek.

Mahkemeye gidilmeden trafik polisi tarafından kesilebilecek para cezası tavan miktarı ise 85 Euro’dan 500 Euro’ya yükseltildi.

Diyalog’un görüşüne başvurduğu Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı (TKÖD) Dr. Mehmet Avcı, Kuzey Kıbrıs’ta da alkollü araç kullanımına karşı yeni önlemlerin alınabileceğini söyledi. Avcı, “Güneyde sürekli trafikle ilgili yasalar güncelleniyor. Bizde ise yıllardır yasalar değişmedi. Gerekli düzenleme yapılmalı, özellikle ölümlü kazalara neden olan alkollü araç kullanılmasıyla ilgili ağır cezalar getirilmeli” dedi.

İşin ucunda hapis de var

Rum Meclisi’nden geçen yeni yasayla, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren trafik suçlarına verilen cezaların önemli ölçüde artırıldığı bildirildi.

Özellikle alkollü araç kullananlar hem 10 bin Euro’ya kadar para cezası ödeyecek, hem de 2 yıla kadar hapislik alabilecek.

Haravgi gazetesine göre yasa, mahkemeye gidilmeden trafik polisi tarafından kesilebilecek para cezası tavan miktarını 85 Euro’dan 500 Euro’ya yükseltiyor.

Yasaya göre; emniyet kemeri takmadan araç kullanmanın cezası 150 Euro. Kasksız motosiklet kullanmanın cezası 200 Euro, aynı suçun ikinci kez işlenmesi halinde ceza iki katına (400 Euro) çıkıyor. Kesintisiz çizgi üzerindeyken şerit değiştirmek, araç geçmek, dönüş yapılması yasaklanan noktalardan dönüş yapmanın cezası 150 Euro, yaya kaldırımından geçmek 200, özürlü park yerine park etmek 300, çift sarı çizgi üzerine park etmek 100, ehliyetsiz otobüs kullanmak 300, başkasına ait aracı ehliyetsiz kullanmak 150 Euro.

Alkole en sert ceza

Haberde, 70 promile kadar alkollüyken, hız sınırının yüzde 75 üzerinde bir süratle araç kullanırken yakalanan sürücüye çifte ceza yazılabileceği, alınan alkol oranı 70 promil ve üzerinde ise 1 ay ile 2 yıl arasında hapis ve/veya bin 500 Euro ile 10 bin Euro arasında para cezası kesilebileceğine dikkat çekildi.



Avcı: Para değil hapis cezası verilmeli

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı (TKÖD) Mehmet Avcı, Güney Kıbrıs’ta trafikle ilgili cezaların sürekli güncellendiğini, Kuzey Kıbrıs’ta ise yıllardır yasalarda değişiklik yapılmadığını söyledi.

Güneyde trafik suçlarına ağır yaptırımlar getirilmesinin doğru bir adım olduğunu belirten Avcı, trafikteki sorunlarla ilgili bir arpa boyu yol alınmadığını ifade etti.

Polisin trafik suçu işleyenlere ceza yazıp evine gönderdiğini kaydeden Avcı şunları ifade etti: “Yol ve trafik suçlarının davasız halli yasası uyarınca mesela alkollü yakalanan bir sürücüye bir asgari ücret para cezası kesiliyor ve ehliyetine 6 ay el konuluyor. Mahkemeye sevk edilmeyen vatandaş rahat davranmaya devam ediyor. Ehliyeti alınmış olsa bile araç kullanmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde bir şekilde polisten kaçıyor. Mahkemeler yoğun, polis sayısı az diye bu şekilde uygulama yapılıyor ancak trafik suçları; özellikle alkollü sürüş ölümlere neden oluyor. Bu nedenle para cezası yazıp eve göndermek yerine özellikle ağır bir trafik suçu olan alkollü araç kullananlar mahkemeye sevk edilmelidir. Çünkü yasalarda mahkemeye sevk edilenlere hapis cezaları öngörülüyor. Ancak bizim ülkemizde sadece ölümle sonuçlanan kazalarda hapis cezaları veriliyor. İnsanları caydırmak için mahkeme ve hapis yaptırımları uygulanmalıdır.”

Suçlar ikiye ayrılmalı

TKÖD Başkanı Avcı, trafikte işlenen suçların ikiye ayrılması gerektiğini belirtti. Avcı, “Sonuçlarını öngörerek veya istemeyerek işlenen suçlar ayrılmalıdır. Bir insan alkollü bir şekilde direksiyon başına geçiyorsa, hız yapıyorsa kaza olacağını da biliyordur. Bu nedenle cezası da farklı olmalıdır” dedi. Avcı, 6 ay önce Ulaştırma Bakanlığı’na öneri sunduklarını söyledi ve içeriğinden bahsetti. Avcı, alkollü bir şekilde araç kullananların mahkemeye sevk edilerek 2 ile 7 gün arasında değişen hapis cezası verilmesi önerisini sunduklarını ancak kabul edilmediğini ifade etti.

TKÖD Başkanı Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

Zenginler para cezasını pek umursamıyor. “Öderim cezayı istediğim gibi sürerim” mantığı ile hareket ediyor.

Ancak herkesin duyacağını ve hapse gireceğini bilse alkol alırken 10 kere düşünecektir. Bu durum para cezasından daha caydırıcı olacaktır.”

Alkollü sürücüler adam öldürmeden yargılanıyor

TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, dünyanın birçok ülkesinde alkollü araç kullanmanın büyük bir suç olarak kabul edildiğini, ölümle neticelenen kazalarda sanıkların adam öldürme suçlamasıyla yargılandığını söyledi. Avcı, “Özellikle İngiltere’de alkollü kaza yapıp, birinin ölümüne neden olan kişiler kolay kolay güneş yüzü göremez” dedi.

Alkol ve sürat arttı

Son zamanlarda sürat ve alkolden dolayı yaşanan kazaların sayısında artış olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Avcı, polis ekiplerinin yollarda daha fazla devriye gezmesi gerektiğini söyledi. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı, trafikte acilen alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: “Ehliyet verme isteminin değişmesi, devriyelerin artırılması, yasalar ve cezaların yeniden düzenlenmesi; cezaların artırılması, yollardaki; aydınlatma, bariyer, yol çizgilerinin boyanması gibi ivedi eksiklikler giderilmeli. Bunlar çözüldüğü takdirde birçok şeyi başarmış olacağız.”

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 01:53