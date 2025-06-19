Hipersonik füzeler fırlatıldı

İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla sürüyor. İran akşam saatlerinde İsrail'e yeni bir saldırı başlatarak hipersonik füzelerini fırlattığını duyurdu. İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail'in cezalandırılacağı açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump ise "ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağını söyleyemem. Bir hafta sonra büyük şeyler olabilir" diyerek Hamaney'e bol şans diledi.

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş sürüyor.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den İran'a siber saldırı sebebiyle İran Devlet Televizyonu yayınlarında ve bankacılık hizmetlerinde aksama olduğu bildirildi.

Hamaney: Af yok

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, açıklama yaptı. Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, “İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek” diye konuştu.

İsrail'in büyük bir hata yaptığını ve cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, İran halkının şehitlerin kanını ve topraklarına saldırıyı unutmayacağını söyledi. ABD'ye de seslenen Ali Hamaney, İran'ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini, ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde bunun ciddi ve telafisi imkansız sonuçlarının olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine de atıfta bulunan Hamaney, “İran tarihini bilenler İranlıların bu tehdit diline yanıt vermediğini bilir” ifadelerini kullandı. İran’ın dini lideri, “İran zorla dayatılan barışı da savaşı da kabul etmeyecek... Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır” diye konuştu.

Hamaney, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

ABD Başkanı Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamaney'i tehdit ederek "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" demişti.



Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025, 09:59