İki taraf da istekli 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a, Rusya-Ukrayna savaşına olan ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Putin, savaşın sona ermesi konusunda hemfikir olduklarını ancak bunun kalıcı bir barışa yol açması gerektiğini vurguladı. Putin, Kursk bölgesinde kontrolün tamamen Rusya'nın eline geçtiğini belirterek, mevcut durumda 30 günlük bir ateşkesin Ukrayna'nın yararına olacağını ifade etti.

Ateşkesin yerinde bir karar olduğunu ve destekleyeceklerini ancak tartışılması gereken bazı konuların bulunduğunu ifade eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

Konuşmayı isterim

ABD Başkanı Donald Trump da, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşması mutabakatının ardından Rusya'nın da aynı şeyi yapmasını beklediğini belirterek, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim" dedi.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini değerlendiren Trump, Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda anlaşmaya tamam dediğini hatırlatarak, "Rusya'nın da aynı şeyi yapacağını umuyoruz. Burada tam bir ateşkes söz konusu" diye konuştu.

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Moskova'da ateşkes görüşmeleri yaptığını anımsatan Trump, görüşmelerin çok ciddi şekilde yürüdüğünü ve bunlardan umutlu olduğunu vurguladı. Putin'in, ateşkes anlaşmasıyla ilgili son açıklamalarını umut verici bulduklarını belirten Trump, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'nın elinde tutacağı topraklar konusunda Ukrayna ile görüştüklerini, bu konuda şeffaf olduklarını, aralarında bir enerji santralinin de olduğu birçok konu başlığının nihai anlaşma bağlamında ele alındığını belirtti.

Savaş uzun süre devam edebilirdi

Trump, "Bu iş (Rusya-Ukrayna savaşı) uzun süre devam edebilirdi. Biz bir açmazı kırdık. Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum, bunun olmayacağından emin olacağım" ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmamız var ve bu bize bir şey geri getirecek, paramızı geri getirecek" değerlendirmesini yaptı.

