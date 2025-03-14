Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Şubat tarihi itibariyle Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek siyasi partilere, "Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım." çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye'nin ayağına dolanan terör tehdidinden kalıcı olarak kurtulmak için mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, provokasyona mahal vermeden beklenen neticenin hızla alınacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye hedefinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibariyle, Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik dağı suhuletle aşmış olduk.

Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden, inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.

Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz.

Böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını, sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz aynı zamanda işte bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halindeyiz.

Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım."

