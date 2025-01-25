İkinci esir takası yapılacak

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Pazar günü ilk rehine takasları yapıldı. İkinci rehine takasının bugün yapılması planlanıyor. Hamas serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini yayınladı. Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar geçtiğimiz hafta sustu. İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası da yapıldı. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail ise 3 kadın rehineye karşılık 90 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılanların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

İkinci rehine-mahkum takası bugün yapılacak.

Ateşkes anlaşması her biri 6 hafta sürecek üç aşamadan oluşuyor.

42 günlük ilk aşamada İsrailli 33 rehine serbest bırakılacak.

33 rehine arasında kadınlar, çocuklar, 50 yaşın üzerindeki erkekler, hastalar ve yaralılar yer alıyor.

Hamas'ın elinde halen 94 rehine olduğu belirtiliyor.

Hamas isimleri açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak İsrailli 4 kadın askerin isimlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi. Dört İsrailli kadın esire karşılık 200 Filistinli mahkum bırakılacak. Esirlere karşılık serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesinin de İsrailli yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor.

İsrail Başbakanlık ofisi doğruladı

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin arabulucular aracılığıyla alındığı doğrulandı. Açıklamada listeye ilişkin daha sonra bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Ateşkesin ilk aşamasında ne var?

Ateşkesin ilk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.



Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025, 09:48