‘Soru işaretleri yarattı’

Birleşmiş Milletlerin (BM), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Pazartesi günü gerçekleştirdikleri görüşmede Hristodulidis’in görüşmenin konusu dışında öneriler içeren bir paket sunmasından ve daha sonra yapılan açıklamalardan rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Politis gazetesi: “Minimum İçin Bile Zorluk – BM Rahatsız” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmede sunduğu öneri paketinin diplomatik çevrelerde soru işaretleri yarattığını yazdı.

Gazete, BM’nin Hristodulidis’in müzakere masasına, “büyük öneme sahip olan ancak o günkü görüşme gündeminin dışında kalan konuları barındıran ve yeni barikatların açılmasıyla ilişkilendirilmiş öneri listesi sunmasını beklemediklerini” belirtirken sunulan paketin “ya hep ya hiç-take it or leave it” mantığıyla sunulmasının da “şaşkınlık yarattığını” öne sürdü.

Hristodulidis’in kurmaylarının daha sonra “barikatların açılması konusuyla ilişkili olmayan konuların kabul edilmesi koşulunu” kaldıran açıklamalarda bulunmalarının ise kimseyi ikna etmediğini belirten gazete, söz konusu paketin şekli ve içeriğinin tüm süreci ağırlaştıran bir unsur haline geldiğini vurguladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri’ne bir mektup göndereceğini açıkladığını da belirtti ve “taraflar arasında, yeni barikatların açılması gibi düşük öneme sahip bir konuda bile uzlaşıya varılamamasının ise tarafların, Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konularda ciddi ve yaratıcı bir diyaloğa girmeye niyetli olmadıklarını gösterdiği” yorumunda bulundu.

