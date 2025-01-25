‘En büyük başarı’

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, görevde bulundukları iki yılda halkın ve çalışanların güvenini kazandıklarını kaydederek, “Bu güveni sağlayabilmek bizim için çok önemliydi” dedi.

Görevdeki ikinci yılda hayata geçirilen projeleri “Gazimağusa Belediyesi çalışıyor” sloganıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşan Uluçay, 2025 hedeflerini de aktardı ve "2025’teki en önemli hedefimiz 2 yılda sağladığımız bu güveni sürdürebilmektir” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uluçay, Gazimağusa’daki bazı binaların depremle ilgili ciddi risk oluşturduğunu söyleyerek, Türkiye’deki gibi kentsel dönüşüm uygulamasının burada da hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa’da, Paradise Park’ta dün düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Gazimağusa Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili video gösterildi.

İcraatlarını kısa bir sunumla aktaran Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, görevi devraldıklarında piyasada belediyeye karşı güven kaybı olduğunu ifade ederek, esnafın en küçük miktarlar için bile günlük çek ya da nakit para talep ettiğini kaydetti.

Yaklaşık 180 milyon TL borçla devraldıkları belediyenin mahkemeye intikal edenler dışında tüm borçlarını ödediklerini ve bütçede artıya geçtiklerini ifade eden Uluçay, “Belediyemizin ekonomik durumu artık hizmetlerin önünde engel değil” dedi.

Halka sundukları hizmet kalitesini artırmaya, şehre yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Uluçay, “İki yılda başardığımız en önemli şey nedir diye sorarsanız, ‘güven’ derim” şeklinde konuştu.

2 yılda 73 ihaleye çıkıldı…

Uluçay, 2 yılda 39’u araç, 34’i yapı, trafik ve çevre temizliği ihalesi de dahil toplam 73 farklı ihaleye çıkıldığını, belediyenin yeni araç filosu için yaklaşık 78 milyon TL harcadıklarını dile getirdi.

Personel verimliliğini artırmak ve verimli çalışan personeli ödüllendirmek için belediyede performans değerlendirme sistemi kurduklarını vurgulayan Uluçay, 4 aşamada yapılan değerlendirme sonucunda personelin asgari ücret artışlarına ek olarak, yılda 2 kez de performansa dayalı ödenek aldığını dile getirdi.

“20'den fazla noktada restorasyon yapıldı”

Uluçay, Mağusa Kaleiçi bölgesinde acil müdahale gereken 20'den fazla noktada restorasyon yaptıklarını, Eski Eserler Dairesi ile yapılan protokol sayesinde daha önce kapalı olan tarihi alanları da ziyarete açtıklarını belirtti.

Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi hakkında da konuşan ve bu merkezle gurur duyduğunu aktaran Uluçay, 38 olan öğrenci sayısının 100’e çıktığını vurguladı.

Süleyman Uluçay, “Gençlerimiz meslek sahibi oluyor, Mağusa'nın ekonomisi güçleniyor” dedi.

“Gazimağusa Limanı ile ilgili belirsizlik kaos yaratıyor”

Gazimağusa Limanı ile ilgili soru üzerine Uluçay, “Limanın geleceğiyle ilgili karar henüz verilmedi. Limanla ilgili belirsizlik kaos yaratıyor, Gazimağusa da bundan etkileniyor” dedi.

Gazimağusa Limanı’nda 30 yıldır şebeke suyu olmadığını, devlet daireleri dahil su ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığını belirten Uluçay, 30 yılın arından ilk kez şebeke suyunu limana ulaştıracaklarını belirtti.

