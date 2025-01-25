61’i çalıntı çıktı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi, ülkeye, Birleşik Krallık’tan ithal edilen araçların araştırmaya tabi tutulduğunu ve bu bağlamda son iki buçuk yılda ithal edilen 61 aracın çalıntı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, bu araçların gümrük kontrolüne alındığını ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne aktarıldığını, ayrıca araçların yurtdışındaki yasal sahiplerine haklarını aramaları için bildirim yapıldığını kaydetti.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü ile birlikte, yurtdışındaki ilgili makamlar ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra KKTC’ye ithal edilen çalıntı araçların sayısında ciddi bir azalma saptandığını da belirtti.

Vatandaşlar çeşitli mağduriyetler yaşadı

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, “çalıntı araç ithali” ile ilgili basında çıkan bazı haberler üzerine yazılı açıklama yaptı ve “Ülkemize yurt dışından çalıntı araç ithali konusundaki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz” dedi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve ülkede ikamet eden tüzel ve gerçek kişilerin haklarını korumak adına ülkeye, Birleşik Krallık’tan ithal edilen araçların çalıntı olup olmadığını tespit edebilmek için araştırmaya tabi tuttuğunu kaydetti.

Birleşik Krallık’tan KKTC’ye ithal edilen araçların çalıntı olup olmadığını tespit etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü ve yurtdışındaki ilgili diğer makamlar nezdinde yaklaşık 2 yıldır koordineli çalışmalar yürütüldüğüne ve yasal çerçeve içerisinde hukuki görüşler ile birlikte kararlar alındığına işaret eden daire, şöyle devam etti:

“Araştırma sonucu çalıntı olarak tespit edilen araçlar mevzuatımıza göre Gümrük kontrolü altına alınır. Bu bağlamda son iki buçuk yılda ithal edilen 61 adet aracın çalıntı olduğu tespit edilmiş olup gümrük kontrolüne alınmıştır. Kontrollerimizden önceki dönemlerde vatandaşların bilgileri dışında çalıntı araçları satın almak suretiyle çeşitli mağduriyetler yaşadıkları bilinmektedir.

Bu araçları hukuki mevzuat çerçevesinde ithal eden kişilerin hakları ve diğer hukuksal durumlar ile ilgili olarak Hukuk Dairesinden (Başsavcılık) yakın dönemde görüş alınmıştır.

Araçlar Devlet Emlak Dairesine aktarıldı

Daire, bu bağlamda 37/83 Sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası uyarınca gümrükleme işlemi tamamlanmamış, sorgulama ve araştırma neticesinde çalıntı olduğu tespit edilen araçların, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarından gelen ihtiyaç taleplerinde değerlendirmek üzere aktarıldığını kaydetti.

Ülkeye ithal edilen tüm emtialar…

Ülkemize yurtdışından ithal edilen tüm emtiaların Gümrük ve Rüsumat Dairesi sorumluluğunda olduğunu hatırlatır gerekli tüm tedbirlerin Dairemiz ve Bakanlığımız tarafından alınmakta olduğunu kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



