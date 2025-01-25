‘Gelin birlikte çalışalım’

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıslı Türklerin, İngiltere’de sadece birer birey değil, aynı zamanda bir halkın gururu, sesi ve yansıması olduğunu belirtti. “Haklarımızı savunmak, kimliğimizi korumak ve uluslararası arenada sesimizi duyurmak için sizlere ihtiyacımız var” diyen Üstel, birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Anavatan Türkiye’ye, Türk milletine olan bağlılığın, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun en önemli dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Nerede yaşarsanız yaşayın, Türk bayrağının dalgalandığı her yer, bizim için bir vatan köşesidir. Kıbrıs Türk halkı olarak, bu milli birlik ve beraberlik duygusunu her zaman korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.

Başbakan Üstel, Londra’daki özel resepsiyonda Kıbrıslı Türk toplumu ile buluşarak, fikir alışverişinde bulundu.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Üstel konuşmasına, “Bugün burada, İngiltere topraklarında bir araya gelirken, hepimizi bir arada tutan o derin ve kutsal bağ üzerine düşünmek istiyorum: Vatan sevgisi. Nerede yaşarsak yaşayalım, kimliğimizin, kültürümüzün ve tarihimizin kalbinde Kıbrıs’ın gururu ve onuru yatıyor. Sizler, vatanımızın sadece evlatları değil, aynı zamanda dünyadaki temsilcilerisiniz” diyerek, başladı.

Kıbrıslı Türk olmanın, sadece bir coğrafyanın insanı olmak değil; bir halkın mücadelesini, onurunu ve değerlerini taşımak olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bugün binlerce kilometre ötede bile olsa, aynı kültürü, aynı tarihi ve aynı değerleri paylaşan insanlarla bir arada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Sizler, Kıbrıs Türk halkının dünya üzerindeki birer ışığısınız; kimliğimizin, kültürümüzün ve tarihimizin taşıyıcılarısınız.

Buraya sadece bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda sizin gibi Kıbrıs’ın ruhuyla yoğrulmuş biri olarak geldim. Hepimiz biliyoruz ki Kıbrıslı Türk olmak, bir adadan çok daha fazlasını ifade eder. Bu, köklerimizi korurken dünyayı kucaklamayı, barış içinde ama onurlu bir şekilde yaşamayı, kimliğimizi kaybetmeden yeniliğe açık olmayı öğrenmek demektir. Bu ruh, uzaklarda olsanız bile sizlerle birlikte yaşamaya devam ediyor.”

“Kökleri derinlerde bir çınar gibi…”

Başbakan Üstel konuşmasına şöyle devam etti:

“Biliyorum ki burada, binlerce kilometre ötede yaşarken, vatan hasreti kalbinizin bir köşesinde hep var. Ancak bu hasret, bir eksiklik değil; aksine, kimliğinizin en güçlü yanıdır.

Kıbrıslı Türk olmak, kökleri derinlerde bir çınar gibi toprağa bağlı, dalları ise dünyanın dört bir yanına uzanan bir ağaç olmaktır.”

