Mücadele ateşi yakıldı

Emir ERTORUN

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), bazı sendikalar ve bazı siyasi partilerin desteğiyle asgari ücret artışına karşı Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

Dereboyu'ndaki pronto çemberinden başlayan yürüyüş, Başbakanlık önünde tamamlandı.

“Asgari ücret en düşük kamu maaşı ile eşitlensin”, “Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın”, “Özel sektör emekçisi yalnız değildir”, “Enflasyon destekçisi hükümet istemiyoruz” şekilde hükümeti eleştiren pankartlarla yürüyen eylemciler, asgari ücrete devlet tarafından belirlenen hayat pahalılığı oranının yansıtılmasını istedi.

“Emeğe uzanan eller kırılsın” sloganı atılan eylemde, hükümet eleştirildi, emek kardeşliğine vurgu yapıldı, kamu ve özelin, emekçinin birlikte olduğu vurgulandı.

Açılış konuşmalarını öğretmen sendikaları yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, asgari ücretli çalışanların kendi çocukları gibi olduğunu, öğretmenlerin, ailelere destek verdiğini, çocuklarının her ihtiyacını, eğitimini daha iyi yapması için karşılayan ailelerin, hayat pahalılığı oranında yetersiz olsa da artış alması gerektiğini söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, asgari ücrete hayat pahalılığı altında yapılan artışı “ahlaksızlık” olarak niteledi, ülkede yönetim sorunu olduğunu söyledi, hükümeti ekonomik konular yanında diğer konularda eleştirdi.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bize ne kadar değer veriyorlarsa biz de onlara o kadar değer vereceğiz” dedi ve isteklerinin, yeterli olmasa da herkesin geçinebileceği bir rakam olduğunu söyledi.

Hükümeti oluşturan partilerin halkın geleceği ile oynadığını savunan Serdaroğlu, eyleme destek veren CTP, TDP, MDP, KSP, Bağımsızlık Yolu, sendikalara teşekkür etti, “Sendikasız çalıştırılmak yasaklansın” dedi.