Yeni bir rekor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde, bu yıl 11’incisi düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nın katılımcı okullarıyla ilk toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Yarışma ile ilgili tüm detayların konuşulduğu toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve yarışmacı okulların müzik öğretmenleri katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması 11’inci yılın da yine rekora imza atarak toplam 28 okuldan 35 grubun katılımıyla 17 Nisan’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

İnanıroğlu: Gençlere yönelik yapılan en önemli yarışma

Liselerarası Müzik Yarışması’nın, Milli Eğitim Bakanlığı için en kapsamlı ve en önemli yarışma olduğunu aktaran Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, 11 yıldır Telsim ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece memnun olduklarını söyledi.

Tanpınar: İnanılmaz duygular yaşatıyor

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Her geçen yıl yoğun bir katılımla düzenlediğimiz Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışmamızın 11’incisini, bu yıl da yeni rekorlara imza atarak gerçekleştirecek olmamız bizlere inanılmaz duygular yaşatıyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025, 09:48