Bitmeyen çile

Suna ERDEN

Teknecik Santralinde kullanılan yakıtla ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, stoklarında sadece 8 günlük akaryakıt kaldığını belirtirken, ihale konusunda yaşanan olumsuzluklardan Merkezi İhale Komisyonu’nu (MİK) sorumlu tuttu.

Diyalog’a konuşan Büyükyılmaz, yakıt alımının yine Türkiye’deki TPIC’ten yapılacağını söyledi.

CTP milletvekili, avukat Salahi Şahiner ise mahkeme emriyle TPIC’ten yakıt alımının durdurulduğunu ifade etti.

Şahiner, akaryakıt kalitesinin kötü olduğunu, mahkemeden bu yönde ara emri alındığını belirtirken, HP kanadından eski yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik’te kullanılan akaryakıtın insanları zehirlediği uyarısında bulundu, mahkeme aşamasında yeni bir davanın bulunduğunu ifade etti.

Büyükyılmaz: Ara emri bize tebliğ edilmedi

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

TPIC’ten yakıt alımının durdurulmasına yönelik ara emri karanın kendilerine tebliğ edilmediğini ifade eden Büyükyılmaz, karar ellerine geçtiğinde istinafa gideceklerini söyledi.

Büyükyılmaz, geçmiş hükümet dönemlerinde yüzde 3’ün üzerinde kükürt içeren yakıt getirilerek, kullanıldığını ancak kendi dönemlerinde yüzde 1’in üzerinde kükürt oranı içeren yakıt alınmadığını ifade etti.

CTP milletvekili, avukat Salahi Şahiner’in eleştirilerine değinen Büyükyılmaz şunları söyledi:

“Keşke Salahi Şahiner, kendi hükümet döneminde 38.30 dolardan taşımacılık yapılırken sesini çıkarsaydı. Gelen yakıtların kaç liraya getirildiğini herkes biliyor. Kükürt oranı yüksek yakıtı yüksek fiyatlara taşınırken kimsenin sesi çıkmıyordu ancak şimdi herkes bir şeyler söylüyor. Amaç başka.

Sendika bir taraftan, diğerleri başka taraftan ağız birliği yapmışsa burada amaç başkadır.”

Siyasiler satın alındı

Büyükyılmaz, halk elektriksiz kalmasın diye mücadele verdiklerini, Türkiye’den tankerle akaryakıt getirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nasıl oluyor da ihale 28-20 günde MİK ihaleye çıkmaz, sonucu bağlamaz. Olması gereken tabi ki ihaleyle alım yapılmasıdır. Ancak benim ihale bağlama yetkim yok. 7 aylık görevim döneminde gördüm ki, bu kurumu teslim alan sermaye gurubu siyasileri satın almıştır. Bu düğümü halk çözecektir.”

Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, stoklarında sadece 8 günlük akaryakıt kaldığını ifade ederek, “20 Eylül’de ihale kapanacak. Bu arada Türkiye’den yakıt alınacak. Herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak” dedi.

Şahiner: Organize işler bunlar

CTP Milletvekili, avukat Salahi Şahiner ise mahkeme emriyle TPIC’ten yakıt alımının durdurulduğunu ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve atamış olduğu yönetim kurulunun iyi niyetli olmadığını savunan Şahiner, şunları söyledi:

“Arıklı ve atamış olduğu yönetim kurulu bilinçli bir şekilde görevi ihmal etmiştir ve suç işlemiştir.

Akaryakıt ihalesinin geçtiğimiz ocak ayında olması gerekiyordu.

İhale,”uluslararası ihaleye çıkacağım” bahanesiyle iptal edildi. İhale, yakıtın bittiği tarihler olan 31 Mart 2021 ve 14 Nisan 2021’e alındı. Çünkü TPIC denen özel şirketten alım yapmak için yakıtın bitmesini bekliyorlar. Fırsat yaratmak için de ihale oyunu oynuyorlar Bunlar organize çalışıyor, hak hukuk tanımıyorlar. Yargılanacaklar ve ağır ceza almaya doğru gidiyorlar.

Şartlara uymadılar

Şahiner, Bakanlar Kurulu’nun belirli şartlarla ihalesiz akaryakıt alımına izin verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bakanlar Kurulu, ihalesiz alım yapılmasına izin verdi ancak şart koştu. Dedi ki; ihaleye çıkmadan 36 bin ton yakıt alacaksın ancak alırken teknik parametrelere uygun olarak alınacaksın. Kükürt oranı, akışkanlığı gibi standartlarda alım yapacaksın. Ancak onlar kötü yakıt alıp, ülkeye getiriyor.

Yakıtın kötü olduğunu bile bile kullandılar. Yakıt sadece insan sağlığına değil jeneratörlere de zarar verecek durumdadır.”

Avcıoğlu: Dava açtım

HP kanadından eski yönetim kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu ise, Teknecik’te kullanılan akaryakıtın insanları zehirlediği uyarısında bulundu, mahkeme aşamasında yeni bir davanın bulunduğunu ifade etti. Avcıoğlu, şunları söyledi:

“Yakıt içerisinde olmaması gereken atık yağ var. Deniz suyu var ve bunları kullandık. Kalitesiz yakıt insan sağlığı için çok tehlikelidir. Solunum, akciğer hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa neden olur. Ben bölge halkı olarak Kıb-Tek’i, Bakanlar Kurulu ve MİK’i dava ettim. Dava önümüzdeki hafta görüşülecek.”

Avcıoğlu, sağlık ve çevre açısından zarar gördüklerini belirtti.