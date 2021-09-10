Yardım yapacak

Suna ERDEN

Devlet Piyangosu’nun önceki akşam çekilen 1 milyon 50 bin TL’lik büyük ikramiyesi Gazimağusalı Halil Cambazoğluları’na çıktı. Klima bakım ve tamiri yapan Cambazoğluları büyük ikramiyesini dün teslim aldı.

Diyalog’a konuşan Cambazoğluları ikramiyenin kendisine çıktığını görünce önce çok şaşırdığını söyledi.

Cambazoğluları, daha sonra büyük bir sevinç yaşadığını ifade ederek, “Gazimağusa’lıyım, klima bakım ve onarım işleri yapıyorum. Kazandığım parayla işimi büyüteceğim” dedi. Bekar olduğunu, yalnız yaşadığını ifade eden Cambazoğluları, hayır işleri yapmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Bir sonraki çekiliş 18 Eylül’de

Bu arada Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada büyük ikramiyenin isabet ettiği 43025 numaralı talihli bilet, Gazimağusa bayilerinden Önay Solak tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 350 bin TL olarak belirlendiği yeni çekilişin biletleri bugün 20 TL’den satışa sunuldu.

