Coşkuya ortak oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz sonucunda düşman işgali altında bulunan İzmir'i kurtarmalarının 99’uncu yılı nedeniyle İzmir’de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törende İzmir halkı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Ayrıca dün, İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren Tatar, bugün “Türk-Yunan İlişkilerinin Kısa Tarihçesi”, “Politik ve Askeri İlişkiler” ve “Sorun Alanları; Karasuları, Kıta Sahanlığı, FIR, Hava Sahası, EGEYDAAK, Adaların Silahsız Statüsü, Arama Kurtarma Sahası” konularının ele alınacağı sempozyumun ikinci gününe katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün 16.15’te KKTC’ye dönecek.

"Türkiye Kıbrıs'ta bir taraftır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sempozyumda yaptığı konuşmada, "Bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Her türlü silah sanayi, savunma sanayi ve son yıllarda attığı adımlarla Kıbrıs Türkünün müdafaasında, haklarının, hukukunun korunmasında güçlü iradeyi ortaya koymuştur." dedi.

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı sempozyumun açılışında konuşan Tatar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başladı.

Lefkoşa'nın fethinin de 9 Eylül olduğunu hatırlatan Tatar, "80 bin şehit vererek Kıbrıs'ı ecdat 451 sene evvel fethetti." dedi. Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'nın üzerine koymaya çalıştığını belirten Tatar, "Lozan Anlaşması'nda zaten birtakım bize göre o zaman şartlarında gönlümüzde olmayan şeyler verilmiştir ama zaman içerisinde hadsizlik ve gerçekten insanlık dışı hareketlerle onun üstüne koymaya çalıştılar. Şimdi de 12 millerden bahsediyorlar. Bunları Türkiye'mizin kabul etmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Kıbrıs'ta da bunların ötesinde oyun oynandığını aktaran Tatar, Ada'nın tamamen kendilerinin olduğunu vurguladı. "80 bin şehit verilerek alınan Kıbrıs Adası'nın elimizden nasıl sinsice alınmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz." diyen Tatar, anlaşmalarla Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti'ne veya onun devamı niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Rumların hiçbir zaman Ada'nın sahibi olmadığını belirten Tatar, "Hiçbir zaman Rumlar, Türkleri yönetmedi ama bizlerin ataları 300 yıldan fazla Kıbrıs'ı yönetti." dedi.

Avrupa Birliği'nin işine geldiğinde hukuk, işine geldiğinde siyasi davrandığını söyleyen Tatar, Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya düzenini temenni etmek durumundayız. İnsanlık bunu özlemelidir." ifadelerini kullandı.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve akademisyenler katıldı.