57 kişi taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 164 testin sonucu negatif çıktı, 12 hasta ise taburcu edildi. Son iki gündür yeni vakaya rastlanmazken, şimdiye kadar tespit edilen hasta sayısı 99’da kaldı, taburcu edilen 12 kişiyle beraber tedavi görenlerin sayısı 39’a düştü. KKTC’de şimdiye kadar yapılan test sayısının 4 bin 212 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs’te son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli dün 164 yapıldığını ve pozitif sonuç olmadığını açıkladı.

Pilli, Covid-19 ile ilgili değerlendirmesinde, dün yapılanla birlikte toplam 4 bin 212 test yapıldığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Pilli, yapılan testlerde pozitif sonuç çıkmadığına işaret etti.

Pilli, tedavisi tamamlanan 12 hastanın ise taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, toplam pozitif vaka sayısının 99, tedavisi devam eden vaka sayısının 39 olduğunu belirtti.

İyileşip taburcu edilen toplam hasta sayısının 57 olduğunu kaydeden Pilli, yoğun bakımdaki hasta sayısının 1 olduğunu vurguladı.

Pilli ülkede bugüne kadar ölen toplam hasta sayısının 3 olduğunu anımsattı.

Coronada son durum

Dün yapılan test sayısı: 164

Toplam test sayısı: 4212

Yeni vaka: Tespit edilmedi

Vaka sayısı (Toplam): (31 Alman)

Aktif vaka sayısı: 39

Yoğun bakım: 1

İyileşen vaka sayısı: 57 (29 Alman)

Ölen hasta sayısı: 3 ( 2 Alman)

Karantinadaki vatandaş: 951

Karantina süresi biten:706

Vakaların yaş aralıkları:

0-9 yaş arası 3 vaka

10-19 yaş arası 7 vaka

20-29 yaş arası 9 vaka

30-39 yaş arası 8 vaka

40-49 yaş arası 8 vaka

50-59 yaş arası 18 vaka

60-69 yaş arası 7 vaka

70-79 yaş arası 6 vaka

80-89 yaş arası 2 vaka