Bölgeden göç önlenir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy’ü ziyaret etti. Özersay, ziyarette yaptığı konuşmada, “Güzelyurt’un kalkınmada öncelikli bölge olmasının gereği yapılmalıdır” diyerek, farklı bir vergilendirme yaklaşımıyla bunun mümkün olabileceğini belirtti. Bu şekilde Güzelyurtlu gençlerin bölgede kalmasının sağlanabileceğini ifade eden Özersay, gençlerin kendi bölgelerinde iş kurarak, yatırım yapmalarının önünün açılabileceğini belirtti.

Hükümetin Güzelyurt konusunda herhangi bir adım atmadığını söyleyen Özersay, “Güzelyurt Hastanesi’nin açılamadığını, bölgenin ana geçim kaynağı olan narenciye, tarımsal üretim ve hayvancılığın geldiği durumun ortada olduğunu” kaydetti. Hükümetin bir an önce gitmesi ve gerçekten memleket gailesi çekenlerin yönetime gelmesi gerektiğini savunan Özersay, Halkın Partisi’nin, temiz siyaset çizgisiyle, bu ülkeyi seven her vatandaş için bir alternatif olduğunu belirtti.

Narenciye üreticisi zorda

HP Genel Sekreteri Turgut Alas ise, narenciyedeki sorunlara değinerek, sadece narenciye üreticilerine verilen desteğin artırılmasının sorunu çözmeyeceğini kaydetti. Artan girdi maliyetlerinin üreticiyi daha da zorladığını, Türkiye’den gelen suyun tam anlamıyla üreticilerin yararına kullanılmadığını ifade eden Alas, hükümetin “üç maymunu” oynadığını öne sürdü. Hükümetin “dalında kalırsa alırız” yaklaşımını eleştiren Alas, dalında kalan ürün satılmadığı sürece ülkeye katma değer sağlamadığını belirtti.

