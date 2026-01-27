'Savcılık soruştursun'

'Sahte diploma’ soruşturması kapsamında yargılanan Juju lakaplı Fatma Ünal'ın davasında dün tanık olarak dinlenen Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin eski genel sekreteri Serdal Gündüz, diploma hazırlanması için kendisine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in, Yüksek Öğrenim Başkanı olduğu dönemde baskı yaptığını ve talimat verdiğini öne sürdü.

Öztürkler ise Meclis’in dünkü birleşiminde konuyla ilgili açıklamada bulunarak tüm iddiaları reddetti. Öztürkler savcılığa çağrıda bulunarak hakkında suç unsuru bulunması halinde dokunulmazlığının kaldırılmasını ve yargılanmasını isteyeceğini söyledi.

Davanın ön duruşmaları sürüyor

Fatma Ünal hakkındaki sahte diploma davasının ön duruşmaları sürüyor. Sanık, dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, duruşmada Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin eski direktörü ve işlediği suçlardan 15 yıl hapse mahkum edilen sanık Serdal Gündüz tanık olarak dinlendi.

Savcılığın tanığı olan Gündüz, Fatma Ünal ile ilk kez 2021 yılı Eylül ayında Girne’de bir kafede, dönemin Yüksek Öğrenim ve Dışişlkiler Daire müdürü şimdinin Meclis Başkanı Ziya Öztürkler aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Gündüz, bu görüşmede Ziya Öztürkler’in Ünal’ın üniversitede Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına tam burslu olarak kaydedilmesini talep ettiğini ifade etti.

Gündüz, görüşmeden birkaç gün sonra Ziya Öztürkler tarafından Fatma Ünal’a ait Yakın Doğu Üniversitesi lisans diploması ve kimlik fotoğrafının WhatsApp üzerinden kendisine gönderildiğini belirtti.

Serdal Gündüz, 2022 yılına gelindiğinde Fatma Ünal’ın kendisini arayarak diplomasının ne zaman basılacağını sorduğunu aktardı. Gündüz, bu görüşmeden kısa süre sonra Ziya Öztürkler’in kendisini aradığını ve Fatma Ünal’ın mezuniyet işlemlerinin hızlandırılmasını istediğini mahkemede anlattı.

İkisi de ağladı

Gündüz, bu süreçte kendisinin ya da ailesinin herhangi bir maddi menfaat elde etmediğini belirterek, kendisine kumpas kurulduğunu kimseye hakkını helal etmediğini ifade ederek, duygusal anlar yaşadı.

Ünal da göz yaşlarına hakim olamayarak “Ben kimsenin kul hakkına girmedim” dedi.

Mahkeme, bir sonraki tanığın dinlenmesi amacıyla davayı 29 Ocak Perşembe günü saat 11.00’e erteledi.

Öztürkler: Gündüz’ün iddiaları asılsızdır

Gündüz’ün mahkemede ortaya attığı iddialar üzerine Öztürkler açıklamaya yaparak, sahte diploma verilmesine yönelik bir teması olmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Meclisi'nde de söz alarak konuşan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, hakkındaki iddialarla ilgili konuşma yaptı. 8 yıl yükseköğrenimin başında olduğunu ancak söz konusu olay sırasında kendisinin o görevde olmadığını söyleyen Öztürkler, hak edilmemiş bir diplomanın alınmasıyla ilgili bir sürece hiç karışmadığını ve bugün mahkemede dile getirilen aleyhindeki söylemlerin kanıtlanmasını istedi.

8 yıl boyunca haksız bir diploma alımıyla ilgili herhangi bir söylemi olduysa herkesi bunu paylaşmaya ve kanıtlamaya çağıran Öztürkler, olaylarla ilgili herhangi bir bağı bulunmayacağından emin olduğunu yineledi.

Her şeyin araştırılmasını ve incelenmesini isteyen Öztürkler, şüphe uyandıracak tek bir kanıt bulunursa istifa etmeye ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026, 09:47