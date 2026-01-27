Genç babanın üzen vedası

Gazimağusa’daki evinde cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki Can Bereketoğlu’nun ölüm nedeni netleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu Bereketoğlu’nun karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otopsi sonucunu açıklayan polis, yapılan soruşturmada gencin yanan mangalı ısınmak için odasına aldığını kaydetti.

Evli ve bir çocuk babası olan gencin vefatı memleketi Hatay’ın Karaali Mahallesi’nde ailesi, yakınları ve bölge halkı tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Yaşadığı evde ölü bulundu

Polisten yapılan açıklamaya göre; Gazimağusa’da sakin Can Bereketoğlu 25 Ocak saat 13.00’te kaldığı ikametgah içerisinde ölü bulundu.

Bereketoğluı’nun cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bereketoğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Polisten yapılan açıklamada ise Bereketoğlu’nun ısınmak amacıyla odasına yanan mangalı aldığı ve zehirli gaza maruz kaldığı kaydedildi.

Olayın ardından Bereketoğlu’nun yaşamını yitirdiği evde gerekli incelemeler yapılırken, polis yetkilileri vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyardı. Karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olması nedeniyle ölümcül risk taşıdığı belirtilerek, evlerde uygun havalandırma ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı.

Çalışmaya geldi

Gazimağusa’da ikamet eden Bereketoğlu’nun, çalışmak amacıyla Hatay’dan KKTC’ye geldiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Can Bereketoğlu’nun cenazesinin, bugün Hatay’ın Karaali Mahallesi’nde toprağa verileceği bilgisi elde edildi.

