Görüşme Abu Dabi’de 

ABD, Ukrayna ve Rusya, savaşın başlamasından bu yana ilk kez üçlü görüşmeler için Abu Dabi’de ma-saya oturuyor. Müzakerelerin merkezinde ise çözülmeyen toprak meselesi var.

Ukrayna, ABD ve Rusya’dan müzakereciler, Rusya’nın 2022’de başlattığı kapsamlı işgalden bu yana üç ülkenin birlikte yer alacağı ilk toplantı için Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir araya geliyor.

Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, Rusya’nın Abu Dabi’de düzenlenecek “güvenlik konularına ilişkin üçlü çalışma grubunun ilk toplantısına” Ukrayna ve ABD temsilcileriyle birlikte katılacağını doğruladı.

Toplantı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin daha önce yaptığı açıklamanın ardından teyit edilmiş oldu.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in, perşembe gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üç saati aşkın süren temaslarının hemen son-rasında geliyor. Uşakov, bu görüşmeleri “istisnai derecede kapsamlı, yapıcı ve son derece açık ve gizli” olarak niteledi.

Ancak Uşakov, “toprak meselesi çözülmeden uzun vadeli bir uzlaşı beklenmemesi gerektiği” uyarısın-da bulunarak, bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya’nın hedeflerini sürdüreceğini söyledi.

ABD'nin savaşı sona erdirme girişimi

ABD öncülüğünde yürütülen ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan girişimler, Moskova’nın Ukrayna’dan toprak tavizi talep etmesi nedeniyle şu ana kadar çatışmaları durduramadı.

Rusya, uluslararası hukuka göre Ukrayna’ya ait olan toprakların yaklaşık yüzde 20’sini işgal ediyor. Buna Luhansk bölgesinin neredeyse tamamı ile Donetsk, Herson ve Zaporijya’nın bazı kısımları da dahil.

Moskova’nın uzun süredir dile getirdiği talepler arasında, ilhak ettiğini ilan ettiği ancak bütünüyle kontrol edemediği bu dört bölgenin tamamının Ukrayna tarafından terk edilmesi yer alıyor.

