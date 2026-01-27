Çalışmalar ele alındı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kültürel mirasın korunması için arkeolojik çalışmaların desteklenmesi ve bilim insanlarının karşılaştığı engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, arkeoloji ve kültürel miras alanında çalışan ve üniversitelerde görev yapan uzmanlarla toplantı gerçekleştirdi.

Arkeoloji ve Kültürel Miras toplantısında Cumhurbaşkanlığı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Doç. Dr. Bülent Kızılduman, Arkeolog Neşe Topal Kuşku, Dr. Ege Yurtdaş, Doç. Dr. Müge Şevketoğlu, Dr. Mehmetcan Soyluoğlu, Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dr. Seren Sevim Öğmen Uyguroğlu, Arkeolog Pembe Yakupoğluları Karaköy, Dr Kozan Uzun, Prof. Dr. Ekin Kozal, Prof. Dr. Marko Kissel, Dr. Ayşe Ceren Eren ve Arkeolog Göktuğ Mohaç hazır bulundu. Toplantıya ayrıca Doç. Dr. Hazar Kaba ile Arkeolog Mehmet Özerenler ise çevirimiçi katıldı.

Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce arkeologlarla yaptığı toplantıda, kültürel mirasın korunması, arkeolojik çalışmaların desteklenmesi ve bilim insanlarının karşılaştığı engellerin kaldırılması konusunda kararlılık vurgusu yaptığını hatırlattı. Arkeologlardan oluşan masanın sürekli toplanması ve söz konusu alanda çalışmalar yapması kararlaştırıldı.

TDK Başkanı Mert'i kabul etti

Bu arada Erhürman, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konetralı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da yer aldı.

Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Mert ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Türkçe Sözlüğü’nün son baskını takdim etti.

