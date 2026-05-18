İran’ı yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları, Washington-Tel Aviv hattında artan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Trump, yaptığı değerlendirmede İran’a sert bir uyarıda bulunarak, “Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD’nin İran’a yönelik politikalarında askeri seçeneklerin yeniden güçlü biçimde masada olduğu yorumlarına neden oldu.

ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre, Washington ile Tel Aviv yönetimleri İran’a yönelik olası bir operasyon için kapsamlı askeri hazırlık yürütüyor. Özellikle Amerikan basınında yer alan değerlendirmelerde, iki ülkenin son dönemde istihbarat ve askeri koordinasyonunu artırdığı ifade ediliyor.

ABD merkezli Axios, Trump’ın salı günü ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası’nda bir toplantı yaparak İran’a yönelik olası askeri harekât seçeneklerini değerlendirmeyi planladığını yazdı. Haberde, toplantıda farklı senaryoların ve operasyon planlarının masaya yatırılacağı belirtildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump arasında da İran konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, görüşmede İran’a yönelik olası adımların ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alındığı aktarıldı. Görüşmenin, İsrail’de yapılması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

New York Times ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası saldırılar için hazırlıklarını hızlandırdığını yazdı. Haberde, Trump’ın danışmanlarının farklı askeri senaryolar üzerinde çalıştığı ancak henüz nihai bir karar alınmadığı belirtildi.

Söz konusu planlar arasında İran’ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha yoğun hava saldırılarının yanı sıra, yeraltındaki nükleer tesisleri hedef alabilecek özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi gibi seçeneklerin de bulunduğu ifade edildi. Bu tür operasyonların yüksek risk ve olası can kayıpları barındırdığına dikkat çekildi.