Kıbrıs sorunu unutuldu

Güney Kıbrıs’ta hafta sonu yapılacak olan genel seçimler öncesinde siyasi parti propagandalarında Kıbrıs sorununun çok gerilerde kaldığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs’ın Yarısı Oy Kullanacak Diğer Yarısı Unutuldu” başlıklı haberinde son aylarda propaganda dönemine bakıldığında, “Kıbrıs sorununun ya çözüldüğünü ya da artık olmadığının" düşünülebileceğini yazdı.

Seçim konuşmalarında tartışılan konuların; eşel-mobil sistemi, pahalılık, güneş enerjisi, sosyal yardımlar, ödenekler, göçmenler ve gündelik sorunlar etrafında şekillendiğini belirten gazete “Kıbrıs sorununun siyasi tartışmadan neredeyse tamamen yok olduğunu” vurguladı.

Habere göre, yapılan seçim anketlerinde Rum halkının çoğunluğu için en büyük sorunun Kıbrıs sorunu değil, Hristodulidis hükümetinin önemli sonuçlar aldığını açıklamasına rağmen göçmenler konusu olduğunu ortaya koydu.

Rum dış politikasının, “Kıbrıs’ın bölgede istikrar ve güvenliği temsil ettiği" yanılgısına dayandığını ve bu şekilde adadaki Türk askeri varlığının haklı gösterildiği savunulan haberde “İstikrar ve güvenlik bacağı olduğumuz iddiasını öne çıkararak, '1974 Barış Harekatı Kıbrıs’a barış güvenlik ve istikrar getirdi' propagandasını yeniden üretiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bugünkü konjonktürdeki en kaygı verici unsurun Kıbrıs sorununun çözülmemiş olması değil “artık aciliyet, kaygı, korku ve infial yaratmıyor olması” olduğunu yazan gazete “İşgal normalleşti, taksim gündelik hayata entegre oldu. Barikatlar yeniden birleşme köprüsü olmaktan çok iki ayrı gerçekliği yönetme mekanizması haline geldi" ifadelerini kullandı.