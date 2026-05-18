İki polis şehit oldu

Çorlu’da silahlı kavgaya müdahale eden polis ekiplerine yönelik saldırıda iki polis memuru şehit oldu. Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, saldırgan yaralı olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’nin Gölcük Meydanı mevkisinde bulunan 6 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri adrese sevk edildi.

Ekiplerin iş merkezine yönelerek 3’üncü kata çıktığı sırada, şüpheli O.A. tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç ağır yaralandı ve olay yerinde şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis, özel harekât ve sağlık ekibi sevk edilerek çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Şüpheli O.A., olayın ardından yaşanan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı zanlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, bölgede olası ikinci bir risk ihtimaline karşı geniş güvenlik tedbirleri uygulandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde delil toplama çalışmaları sürerken, binanın çevresi uzun süre kontrollü şekilde kapalı tutuldu. Vatandaşların olay anında şüpheliyi linç etmeye çalıştığı, ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğuna yönelik iddialar üzerinde de durulduğu, şahsın geçmişine ve olayın oluş şekline ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, şehit polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için taziye mesajı yayımlanırken, Adalet Bakanı da saldırıyı kınayarak olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve adli sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri gün boyunca devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.