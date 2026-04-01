İsimleri açıkladı

Devrim Muhafızları bugünden itibaren bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacaklarını duyurdu.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 32. gün geride kaldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini bugünden itibaren hedef alacağını duyurdu.

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Arakçi: Kara savaşına hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise El Cezire'ye yaptığı açıklamada Tahran hükümetinin olası bir kara savaşına hazır olduğunu söyledi. Arakçi, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan mesajlar aldığını ancak bunun müzakere anlamı taşımadığını açıkladı.

İran'da arıtma tesisi vuruldu

İran Sağlık Bakanlığı, Keşm Adası'ndaki bir tuzlu su arıtma tesisinin saldırılar sonucu hizmet dışı kaldığını ve kısa vadede onarımın mümkün olmadığını açıkladı.

İran hükümet sözcülüğü de, ABD-İsrail ortak saldırısının başlamasından bu yana İran'da 249 kadın ve 216 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Bu çocukların arasında 5 yaşın altında 17 çocuk da bulunduğu ifade edildi.

Bir İsrail askeri sözcüsü, "İsrail ordusunun önümüzdeki haftalar boyunca operasyonlara devam etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Körfez'de ateş durmuyor

Körfez'de İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor. İran'ın geniş çaplı füze saldırılarında Dubai ve Kuveyt’te yaralanmalar ve tanker yangınları çıktığı belirtildi. İran parlamentosu, dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere harç uygulanması ve ABD ile İsrail gemilerinin tamamen yasaklanması yönünde karar aldı. Savaşın diğer cephelerinde Lübnan’da dört İsrail askeri ve iki BM barış gücü görevlisi hayatını kaybetti.

Tahran’da yeni patlamalar ve elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusu Kudüs’te yankılanan sirenler eşliğinde bu saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın sanayi tesislerini ve silah endüstrisini hedef alarak askeri amaçlarının yarısından fazlasına ulaştıklarını belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin yaralandığını ve İran'la savaşın başlamasından bu yana toplam yaralı sayısının 6 bin 131'e ulaştığını açıkladı.

İran'ın Merkezi eyaletinde yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, ABD-İsrail, gece Merkezi eyaletinin Mehallat ilçesinde yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.

İran'ın misillemesi nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İtalya'dan ABD uçaklarına izin yok

Reuters, İtalya'nın, ABD uçaklarına Orta Doğu operasyonları için Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermediğini duyurdu.

Buna göre, "bazı ABD bombardıman uçaklarının" Orta Doğu'ya gitmeden önce doğu Sicilya'daki Sigonella Hava Üssü'ne iniş yapmasının planladığını ancak Roma'dan gelen talimatla bu izinlerin verilmediği belirtildi. İtalyan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İngiltere'den Ortadoğu’ya askeri takviye

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, müttefiklerini İran saldırılarına karşı korumak için Ortadoğu'ya daha fazla hava savunma sistemi ve asker göndereceklerini duyurdu. Healey, “Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'e yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026, 10:10