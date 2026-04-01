Doğum günü sürprizi

Mesarya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği etkinlikler kapsamında, martta doğan “İkinci Bahar Yaşam Kulübü” üyeleri için doğum günü yemeği etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in de katıldığı etkinlikte, martta doğan kulüp üyeleri bir araya gelerek birlikte vakit geçirdi.

Latif, büyüklerin toplumun en değerli hazinesi olduğunu vurgulayarak, “İkinci Bahar Yaşam Kulübü çatısı altında sizlerle bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk… Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda doğum günü pastası kesildi.

