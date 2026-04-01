Çözüm talep ediliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde uzun süredir yenilenmeyen ve bakımı yapılmayan yollar, hem esnafı hem de sürücüleri isyan ettirdi. Köstebek yuvasını andıran, çukurlarla kaplı asfaltın ulaşımı zorlaştırdığı ve araçlarda ciddi hasara yol açtığı ifade edilirken, her yağış sonrası yolların adeta çamura dönmesi sorunu daha da büyütüyor.

Bölgede faaliyet gösteren esnaf, yıllardır tarladan farksız olan yollarda araçlarının hızla yıprandığını belirterek, bu durumun işlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Özellikle yağmurlu havalarda oluşan çamur ve su birikintileri nedeniyle hem sürüş güvenliğinin tehlikeye girdiğini hem de müşterilerin sanayi bölgesine gelmekten kaçındığını savunan esnaf, yaşananların ekonomik kayba yol açtığını vurguladı.

Sürücüler ise bozuk yollar nedeniyle her geçişte araçlarının ön düzeninde arıza oluştuğunu, lastiklerinin zarar gördüğünü ve ciddi masraflarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Yağışlı havalarda çamura dönen yollarda ilerlemenin daha da zorlaştığını ifade eden vatandaşlar, zaman zaman araçların kayma tehlikesi yaşadığını dile getirdi.

Yıllardır aynı sorunun devam ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, Büyük Sanayi Bölgesi gibi önemli bir noktada yolların bu durumda olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililere çağrıda bulundu ve altyapının bir an önce yenilenmesini talep etti.