‘Siyasi kararlılık’ mesajı

Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman arasında Pazartesi günü yapılması planlanan görüşme öncesinde, hükümetin Kıbrıs sorunu konusunda ilerleme kaydetme yönündeki siyasi iradesinin "kararlı" olduğunu söyledi.

Toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisi Khassim Diagne'nin tampon bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Letimbiotis, toplantının, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları temelinde Kıbrıs sorunuyla ilgili esaslı müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik devam eden çabaların bir parçası olduğunu söyledi.

Rum Lider Hritodulidis’in, Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme de dahil olmak üzere son diplomatik temasların ardından bu girişimin başlatıldığını ve bu görüşmede ilerleme olasılıkları konusunda temkinli bir iyimserliğin dile getirildiğini sözlerine ekledi.

Letimbiotis şöyle konuştu:

“Önemli bir girişimde bulunma niyeti, görüşmelerin kesintiye uğradığı noktadan devam edebilmesi için gerekli koşulların yaratılması amacıyla ilgili tüm taraflardan karşılık gelen bir yanıt gerektirir. Bir kez daha açıkça vurguluyoruz ki, amacımız en kısa sürede somut ilerleme kaydetmek ve bu ilerlemeyi, perspektif ve sonuç odaklı, somut müzakerelere götürecek bir süreç aracılığıyla gerçekleştirmektir.”

