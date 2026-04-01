‘Kapsamı genişletilmeli’

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, hükümetin açıkladığı “tasarruf tedbirleri paketi” ile “sektörlere yönelik ekonomik destek paketini” olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini, ancak bunların mevcut koşullar karşısında “yetersiz” kaldığını söyledi. Kamacıoğlu, daha kapsamlı ve ileri düzeyde bir ekonomik programın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamacıoğlu, hem yerel sorunların hem de bölgesel gelişmelerin, buna ek olarak savaş kaynaklı küresel ekonomik baskıların bir araya geldiğini belirterek, halkı pandemiden daha zor bir sürecin beklediği görüşünü paylaştı.

Üretimin durdurulmasının mümkün olmadığını belirten Kamacıoğlu, “İthalatta mal satılmazsa durursunuz ancak üretim duramaz. Üretimin sürdürülebilirliği için sürekli üretmek zorundasınız. Bu da kriz dönemlerinde sanayiyi daha özel bir konuma getirir. Ancak yeterli devlet desteği sağlanmazsa bu durum sanayiyi daha da zor bir sürece sürükleyebilir.” dedi.

KKTC sanayisi için enerji desteği artık bir beka meselesidir

Sanayi Odası olarak kendi içlerinde çalışma yaparak sorun ve beklentilerini hükümet yetkililerine ilettiklerini belirten Kamacıoğlu, özellikle enerji teşvikinin güncellenmesini talep ettiklerini söyledi. 2011 yılında yaklaşık yüzde 33 seviyesinde olan teşvikin bugün yüzde birin altına düştüğünü anımsatan Kamacıoğlu, enerji desteğinin güncellenerek en az yüzde 30 seviyelerine çıkarılmasını istediklerini vurguladı. KKTC sanayisi için enerji desteğinin artık bir beka meselesi olduğunu belirten Kamacıoğlu, ayrıca sanayi sektörüne özel faiz destekli kredi programının hayata geçirilmesini talep ettiklerini de kaydetti.

Enerji maliyetleri çok yüksek

Sanayicinin en önemli taleplerinden birinin enerji teşviki olduğunu yineleyen Kamacıoğlu, Türkiye ile kıyaslandığında ülkede enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Kamacıoğlu, “Türkiye’de enerji fiyatı yaklaşık 3 TL iken bizde 10 TL seviyesindedir. Bu şartlarda üretim yaparak rekabet etmek oldukça zor.” dedi.

Öte yandan ticaret sektörünün de gümrük maliyetlerinde muafiyet talep ettiğini belirten Kamacıoğlu, bu taleplerin karşılanabilmesi için devletin mali gücünün yeterli seviyede olması gerektiğini kaydetti.

Daha kapsamlı ve ileri düzeyde bir ekonomik program şart

Hükümetin açıkladığı ekonomik ve tasarruf tedbirlerini yetersiz bulduklarını yineleyen Kamacıoğlu, daha kapsamlı ve ileri düzeyde bir ekonomik programın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kamacıoğlu, “Açıklanan tedbirlerin pansuman niteliğinde kaldı. Sürecin istişare içinde ele alınması ve kalıcı, fayda sağlayıcı çözümler üretilmesi gerekiyor” dedi. Devletin de harcamalarını ciddi şekilde kısması gerektiğini vurgulayan Kamacıoğlu, özel sektörün kriz dönemlerinde tasarrufa gittiğine dikkat çekti.

Özel sektörde ‘üvey evlat’ hissi var

Kamacıoğlu, toplumsal güvenin sağlanabilmesi için halkın devletin de tasarruf ettiğine inanması gerektiğini, aksi halde özel sektörün kendisini dışlanmış hissedebileceğini belirtti. “Devleti yönetenlerin gerçek anlamda tasarruf etmediği algısı, özel sektör insanında ‘üvey evlat’ hissi yaratır. Bu durumun farkına varılması ve gerekli adımların atılması şarttır.” diyen Kamacıoğlu, tüm kesimlerin ortak akıl ve dayanışma ile bu zor süreci en az zararla atlatabileceğini sözlerine ekledi.

