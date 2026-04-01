‘Güveni darmadağın etti’

Erhürman, yasa gücünde kararnameyle ilgili kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını belirtti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nın Hayat Pahalılığını erteleyen Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın yürürlüğe girmesine yönelik yasa gücünde kararnameyle ilgili kayıtsız kalmasının mümkün olmadığına vurgu yaptı.
Erhürman, yazılı açıklamasında,  kararnameye “Anayasal düzeni, devlet yapısı içindeki ilişkileri ve en önemlisi kriz yönetimi açısından en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyi; güveni darmadağın eden bir yasa gücünde kararname” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Anayasa'nın 102. maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanının “Devletin başı” sıfatıyla, devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil ettiğine işaret eden Erhürman, şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Anayasası'na saygıyı ve kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
Bu görev ve yetki alanına ve bu sebeple hükumetle kurulması gereken yapıcı diyalog için gösterilen tüm çabaya karşın, toplumun tüm kesimleri gibi devletin kurumsal yapısından da saklanarak yapılan bu işlem karşısında Cumhurbaşkanlığı'nın kayıtsız kalması mümkün değildir.
Halkın ciddi bir güven bunalımı ve endişe yaşadığı bu dönemde buna kayıtsız kalınmayacaktır.”
 

Rıza Murat - 4 gün Önce

KKTC hükümeti yetkileri elinden alınan Cumhurbaşkanını maalesef kayde almıyor !

Gabriel Pasternak - 4 gün Önce

Erhuman ve anti türkiyeci yapılar tarafından fonlanan sendikacılar böyle davranmaya devam ederse 82. vilayet yapıp yola devam.Tamam sırtımıza aldıkta teşekkür edeceğinize sıkıntı çıkarmaya devam ediyorsunuz.

SIRADAKİ HABER
Irkçı yaklaşım
Irkçı yaklaşım
