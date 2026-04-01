Yargıya taşınacak

Ana muhalefet CTP lideri Sıla Usar İncirli hükümetin bu tavrını ‘siyasi sahtekarlık’ olarak nitelendirdi. Sendikalar ise hükümetin kararını yargıya taşıma kararı aldı.

Ortak toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise genel grev ve eylemlerin Meclis’in açıldığı gün devam edeceği belirtildi.

Düzenleme neleri içeriyor

Meclis’te yaşanan sert tartışmaların ardından toplanan Bakanlar Kurulu, kamu görevlileri ile emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneğini Nisan ve Ocak 2027 olarak yeniden düzenleyen bir kararname yayınladı.

Düzenlemeye göre; 1 Ocak 2026’dan itibaren oluşacak hayat pahalılığı farkı, bir defaya mahsus olmak üzere iki ayrı dönemde konsolide edilerek uygulanacak. Ödenek artışı, 3 aylık dönem için Nisan 2026’da, 9 aylık dönem için ise Ocak 2027’de maaşlara yansıtılacak.

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor

Başbakan Ünal Üstel, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, önlemlerin keyfi değil, küresel gelişmeler neticesinde alındığını kaydetti.

Üstel, hükümetin çalışanların haklarını koruma konusundaki kararlılığının tartışmaya açık olmadığını ifade etti.

Küresel krizlerin ekonomiler üzerinde ciddi baskı yarattığını belirten Üstel, hükümetin bu süreci yakından takip ettiğini ve yönettiğini söyledi.

“Hiçbir çalışanın hakkını yemeyiz ve yedirmeyiz. Hayat pahalılığını dondurmak gibi bir durum söz konusu değildir” diyen Üstel, hükümetin sosyal adalet çizgisinin net olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, son olarak hükümetin ekonomik istikrarı korurken çalışanların haklarını güvence altına alma kararlılığından geri adım atmayacağını vurguladı.

Sendikalar Anayasa Mahkemesi’ne gidecek

Sendikalar, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa gücündeki kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini duyurdu.

Sendika temsilcilerinin katılımıyla dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) basın toplantısı düzenlendi.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümeti yolsuzluk, rüşvet ve yasa gücünde kararnameleri keyfi uygulamakla suçladı. Bengihan ve Maviş, HP kararnamesine karşı hem hukuksal hem de eylemsel mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Selma Eylem de alınan kararların halkın yararına olmadığını savunarak direnişlerini sürdüreceklerini söyledi. Sendikalar, hükümete karşı tepkilerini hem sokakta hem de mahkemede sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Grev ve eylemler sürecek

Sendikalar adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora yazılı açıklama yaparak, Meclis Genel Kurulu’nun açıldığı ilk gün, tüm sendikaların genel grev ve eylemlerinin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Bugünden itibaren hiçbir ek mesai gerektiren görevi kabul etmeme ve angarya çalışmama kararı alındığını kaydeden Baybora, yarın saat 11.00’de ise hayat pahalılığı düzenlemesiyle ilgili kararnameler için Anayasa Mahkemesi’nde ara emri dosyalanacağını belirtti.

Baybora bugün ayrıca, "emek ve emekçi düşmanı" olarak nitelediği Kıbrıs Türk Ticaret Odası önünde saat 10.00’da protesto eylemi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Eylemlere devam edileceğini vurgulayan Baybora, “Grev, eylem ve mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.” dedi.