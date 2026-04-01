Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hayat pahalılığı ödeneğinin yasa gücünde kararname ile durdurulmasına tepki göstererek, “Bu açık bir siyasi sahtekarlıktır, toplumu aldatmaktır ve demokratik sürece darbedir. Hükümet artık siyaseten çökmüştür.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları değerlendirmek üzere dün Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CTP Genel Başkanı İncirli, daha sonra yasa gücünde kararname çıkarılması üzerine ise kişisel sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. İncirli, hayat pahalılığını dondurma hedefiyle Meclis’e getirilen yasa tasarılarına karşı binlerce insanın sokakta, kendilerinin ise Meclis’te kararlı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Doğru olanın bu tasarıları geri çekmek, paydaşlarla istişare etmek ve diyalog kurmak olduğunu kaydeden İncirli, “Ancak hükümet, Meclis Genel Kurulu’nu açmayacağını ilan edip sendikaların grevi askıya almasını sağladıktan hemen sonra, 'sinsi' bir şekilde yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini durdurmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Yaşananları “açık bir siyasi sahtekarlık, toplumu aldatmak ve demokratik sürece darbe” olarak nitelendiren İncirli, hükümetin artık siyaseten çöktüğünü savundu.

“Hükümet, toplumun gözünde meşruiyetini ve güvenilirliğini tamamen yitirmiştir. Bu ülkenin daha fazla kaybedecek zamanı yoktur.” diyen incirli, erken seçimden başka çıkış yolu olmadığını dile getirdi.

İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak talebimiz, erken genel seçimin bir an önce yapılması yönündedir.” diye konuştu.

