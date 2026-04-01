2,5 milyon Euro harcanacak

Rum Tarım Bakanlığı, terk edilmiş bağların yeniden canlandırılmasına destek olmak amacıyla 2,5 milyon Euro ayırdığını ve çok küçük, küçük ve orta ölçekli işletmelere fon sağlayacağını duyurdu.

Mart 2026'dan Aralık 2029'a kadar sürecek olan bu program, restorasyon için ayrılan yaklaşık 2.000 dönümlük bağ arazisine sahip olan, bu arazileri kiralayan veya yöneten birincil tarım sektöründeki işletmeleri desteklemeyi amaçlıyor.

Sağlanacak fonlar, eski asmaların sökülmesi, arazilerin temizlenmesi, toprağın hazırlanması ve öncelikle yerel üzüm çeşitleriyle yeniden dikim gibi çalışmaları kapsayacak.

Bakanlığa göre, terk edilmiş bağların restore edilmesi ve kullanılması özellikle önemlidir, çünkü ihmal edilen araziler önemli miktarda yanıcı madde kaynağı haline gelebilir.

Açıklamada, koordineli müdahalelerin, terk edilmiş arazileri aktif olarak ekilen alanlara dönüştürmeyi amaçladığı, bu alanların doğal yangın bariyerleri görevi görebileceği ve ormanları, tarım arazilerini ve yakındaki yerleşim yerlerini korumaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Bu program, önceden belirlenmiş birim oranlarına göre; uygun maliyetlerin yüzde 65'ine kadarını karşılayacak hibeler sağlayacak.

799 metreye kadar olan rakımlardaki restorasyon çalışmaları dekar başına 1.090 Euro, 800 metre ve üzeri rakımlardaki çalışmalar ise dekar başına 1.414 Euro'ya hak kazanacak.

İlgili uygulama yönergelerine uygun olarak, herhangi bir çalışmaya başlamadan önce ilgili tarafların başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular 31 Aralık 2029 tarihine kadar veya bütçe tükenene kadar kabul edilecek olup, fonlar başvuru sırasına göre tahsis edilecek.

