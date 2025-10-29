İsrail Gazze'yi bombalıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye saldırı talimatı verdi. İsrail savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı belirtiliyor. Hamas ise ateşkese bağlı olduklarını açıkladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye yeniden saldırıyor.

İsrail, önceki gün teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün orduya Gazze'de güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı verdi.

Reuters, görgü tanıklarına dayandırarak İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye saldırı başlattığı bilgisini geçti.

Savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi yakınlarını vurduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, Gazze'nin batısındaki El Şati Mülteci Kampı'nın da hedef alındığını belirtti.

İsrail saldırılarında Gazze'nin güneyindeki bir mahalle de hedef alındı.

İsrail'in saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hamas: Ateşkese bağlıyız

Hamas, İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle rehine kalıntılarının tesliminin ertelendiğini duyurdu.

Ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayan Hamas Refah'ta İsrail güçlerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgileri olmadığını açıkladı.

İsrail medyası, gündüz saatlerinde Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığını iddia etmişti.

Öte yandan İsrail ordu yetkilisi, Hamas'ın ateşkeste anlaşılan hattın doğusunda İsrail güçlerine saldırarak ihlalde bulunduğunu öne sürdü.

İsrail medyası, İsrail'in Gazze'deki kontrolünü ABD ile koordineli olarak ateşkes anlaşmasında belirlenen sarı hattın ötesine taşımaya karar verdiğini yazdı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik Beyaz Saray yönetimine bilgi verdiği belirtildi.

İsrail'in saldırıları sürerken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de ateşkesin sürdüğü açıklamasında bulundu. Vance, "Hamas veya Gazze'deki başka bir grup, İsrail askerlerine saldırdı. ABD, İsrail'in yanıt vermesini bekliyor" dedi.

