‘Gurur duyuyoruz’

Türkiye’nin yerli üretim ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslimat töreninde yaptığı konuşmada savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Altay Tankları Teslimat Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Türk savunma sanayiinin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirterek, “Artık takip eden değil, takip edilen bir devletiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim tesisinde bin 500’ün üzerinde personelin görev yapacağını ve her ay 8 Altay Tankı’nın üretileceğini açıkladı. Tesisin 63 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamalara geldiysek, bundan sonraki süreci de başa-rıyla yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarını belirterek, “Modern silah sistemlerinden elektronik harp altyapısına kadar her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz.” dedi. Türki-ye’nin 23 yılda büyük bir savunma ekosistemi kurduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu düzene itiraz ettik, kelle koltukta bir mücadele verdik.” sözleriyle kararlılığı vurguladı.

Erdoğan, Altay Tankı’nın Türk ordusuna teslim edilmesinden büyük gurur duyduklarını ifade etti. Altay Tankı’nın en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildiğini söyleyen Erdoğan, “Altay, yeni bir dö-nemin kapısını açtı.” dedi.

Bakan Güler: Altay muharebe gücümüzü artıracak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücü sayesinde bölgesinde ve dünyada örnek bir ülke haline geldiğini belirtti. Güler, “Altay, muharebe gücümüzü artıracak.” ifadesini kullandı.

Altay Tankı’nın teknik özellikleri

Türkiye’nin milli ana muharebe tankı Altay’ın silah sistemlerinde MKE’nin imzası bulunuyor. Modern harp koşulları dikkate alınarak geliştirilen Altay, 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemine sahip. Sistem 7 metre 118 santimetre uzunluğunda, 3 ton ağırlığında ve dakikada 6 atış yapabiliyor.

Tank, NATO standartlarına uygun mühimmat kullanabiliyor ve 3 bin metre etkili menzile sahip. Yar-dımcı silah sistemi PMT 76/57T makineli tüfek ise dakikada 950 atış yapabiliyor.

Altay Tankı 40 mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Ana silah sistemi, yardımcı silah ve mühimmat üretimi MKE tarafından sağlandı. Proje kapsamında yüklenici firma BMC’ye çeşitli silah sistemlerinin teslimatları tamamlandı.

MKE, yalnızca üretim ve teslimat değil, tanklara entegre edilen yüksek teknolojili sistemlerin teknik destek sürecini de yürütüyor.

