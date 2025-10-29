İmzaya hazır

Fransa ile Güney Kıbrıs arasında ekonomi, enerji ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklık ilişkisine dair yeni bir anlaşmaya varılması için geriye bazı detaylar kaldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Paris’in anlaşmanın üzerinde değişiklik yapıl-mış versiyonunu Güney Kıbrıs’a gönderdiğini ve bunun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Kıbrıs ziyaretinden önce ele alınacağını yazdı.

Gazete; anlaşmanın üzerinde değişiklik yapılmış versiyonunun Fransa Cumhurbaşkanı Mac-ron’un Kasım ayı içerisinde Güney Kıbrıs’ta bulunduğu zaman imzalanmaya hazır olması için önümüzdeki dönemde ele alınacağını kaydetti. Gazete, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık iliş-kisinin dün Güney Kıbrıs’ta bulunan Fransa’nın Avrupa işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Benjamin Haddad ile Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konuları müsteşarı Marilena Rauna arasındaki görüşmede ele alındığını da belirtti.

Haddad, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesi esnasında yaptığı açıklama-da tarafların anlaşmaya varılmasına çok yakın olduklarını dile getirdi.

Haddad, Paris’in anlaşmanın üzerinde değişiklik yapılmış son versiyonunu Rum kesimine gönderdiğini ve geriye tartışılabilecek bazı detaylar kaldığını da ifade etti.

Haddad, iki ülkenin ekiplerinin Macron’un Güney Kıbrıs ziyaretinden önce anlaşmanın detay-larını Kasım ayı içerisinde Brüksel’de tamamlayabileceklerine de işaret etti.

Gazeteye göre Haddad, bu durumun, ortaklık ilişkisini derinleştirmek için, sahip oldukları Avru-pa araçlarını değerlendirerek aralarındaki iş birliğini, ekonomik ve stratejik enerji konularında ayrıca savunma alanında güçlendirmelerine ilişkin fevkalade bir fırsattan ibaret olduğunu da söyledi.

Rauna ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülkenin uzun vadeli ve çok iyi bir iş bir-liğine sahip olduğunu ve bu konunun haricinde dünkü görüşmelerinin gündeminde Ukrayna’ya yönelik desteğin de bulunmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

Ukrayna aleyhindeki Rus saldırganlığının bir Avrupa meselesi olduğunu ve bunun Avrupa mimarisiyle ilgili olduğunu da ifade eden Rauna, “Bunun askeri işgal altındaki son AB üye dev-letinde çok şiddetli bir şekilde yankılandığı” iddiasında da bulundu.

