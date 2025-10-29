Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Türk Telekom’un fiber optik altyapı protokolü üzerinden yürütü-len görüşmelerde tansiyon yükseldi; milletvekilleri ve Bakan Arıklı, projeye ilişkin maliyet, borç ve süre konularında karşılıklı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.15’te toplandı. Genel Kurul’da “TC-KKTC hükümetleri arasında KKTC fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden su-nulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin iş birliği protokolü” hakkında tezkerenin okunmasının ardından milletvekilleri söz aldı.

Tezkereye ilişkin ilk olarak söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, fiber optik hizmetinin “olmazsa olmaz” olduğunu kaydetti, ancak seçimin hemen ardından sunulan söz konusu protokolün “bir ihanet planı olduğunun gözlemlendiğini” savunarak, bunun İlgili şirket olan Türk Telekom’a “tarihi bir peşkeş olduğunu” ileri sürdü. CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, protokol yapı-lacaksa Anayasa'ya uygun olması gerektiğine dikkat çekti.

Arıklı: Daire’nin Türk Telekom’a 48 milyon dolar borcu var

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, evden eve fiber projesinin her zaman öncelik verdiği bir konu olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs’ın bu konuda geri kalmış olmasının kabul edilebilir olmadı-ğını belirtti. Süreç hakkında bilgi veren Arıklı, kendisinin Türk Telekom’a giderek projeye ilişkin destek talep ettiğini ancak yüksek maliyetli olduğundan ve önceki borçlardan dolayı Türk Telekom’un ilk başta bunu kabul etmediğini anlattı. Arıklı, bu sistemin içerde kurulmasına ilişkin yapılan değerlendirmeler-de de 30 milyon dolarlık bakırdan daha az bakır varlığına sahip olunduğu ve bunun yeterli olmayacağı tespitinin yapıldığını kaydetti. Arıklı, buna ek olarak konsorsiyumun 7 yıl olarak verdiği sürenin, Türk Telekom tarafından bir yılda yapılacağını belirtti, “Biz bu işi kendi gücümüzle yapamazdık.” dedi. Arıklı, Türk Telekom’un bu yatırımı yapmayı Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yapmayı kabul ettiğini, 25 yılın ardından sistemin Telekomünikasyon Dairesi’ne devredileceğini belirtti. Arıklı, ek olarak, Daire’nin Türk Telekom’a 48 milyon dolar borcu olduğunu ifade etti. Bakan Arıklı, BTHK ve Telekomünikasyon Daire-si’nin maliyetler konusunda aylar süren çalışmalar yaptığını kaydetti, kendinin işin teknik tarafında olduğunu belirtti.

Şahali: Borç Telekom’a değil, Maliye’ye

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, protokolle Telekomünikasyon Dairesi’nin varlıklarının devredileceğini savundu. Şahali, “Telekomünikasyon Dairesi’nin borcu olduğu” ifadesinin doğru ol-madığını, borcun Maliye’ye ait olduğunu kaydetti. Bunun üzerine Arıklı, projenin sahibinin Telekomü-nikasyon Dairesi olduğunu, bakır gibi varlıklarının devredilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Yerinden söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, protokolün “bilgiye sunuş” şeklinde Genel Kurula getirilmiş olmasına tepki göstererek, ülkenin stratejik altyapısının 25 yıllığına başka bir şirkete verileceğini vurguladı; protokol hükümleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Arıklı, Milletvekili Baybars’ın konuşması üzerine “mahkemeye gidilebileceğini” belirtti.



Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025, 09:46