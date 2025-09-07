İsrail işgali genişliyor

İsrail ordusu, Gazze Şehri’ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, güneydeki Han Yunus’ta yeni bir “insani bölge” oluşturulduğunu duyurdu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Gazze’deki sivillerin güvenliği için bu bölgenin tahsis edildiğini belirtti. Sözcü, Gazze’de yaşayanlara söz konusu “insani bölgeye” doğru hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, Gazzelilerin Reşid Caddesi üzerinden "arama yapılmaksızın" kentten ayrılabileceğini iddia etti.

Mevasi'de sahra hastanesi, ilaç, gıda ve su gibi temel insani ihtiyaçların bulunduğunu savunan Adraee, Mevasi'ye Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların ulaştırılacağı-nı iddia etti.

İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini "insani bölge" ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

Açıklama, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın geçen hafta yaptığı “Gazze kırılma noktasında” uyarısının ardından geldi. İsrail, güneyde insani yardım altyapısını artırmayı planladığını daha önce de duyurmuştu.

Şehrin kuzeyinde saldırılarını genişletmeyi hedefleyen İsrail, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri vurarak halkı yerinden etmeye çalışıyor.

Gazze'de neler oluyor?

Filistin kaynakları, İsrail savaş uçaklarının kısa süre önce Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kent mer-kezine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Bununla birlikte, Gazze Şehri’nin kuzeybatısında yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi’nin doğu kesimlerin-de de topçu ateşi açıldığı bildirildi.

En az 70 Filistinli öldürüldü

Gazze’deki sağlık kaynakları ise dün sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında en az 70 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Saldırılar, İsrail ordusunun Gazze Şehri’ndeki operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Kentte yaklaşık bir milyon Filistinlinin kuşatma altında kaldığı ifade ediliyor.

