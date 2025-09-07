Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi, ülkede izinsiz ikamet eden şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Önceki gün düzenlenen operasyonlarda, farklı uyruklardan top-lam 4 kişi tutuklandı. Zanlılar arasında bulunan Nijerya uyruklu J.A.A.’nın tasarrufunda uyuşturuculu 4 adet sigara ele geçirildi. Polis, söz konusu maddelerin ilgili yasalara aykırı olduğunu belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Nijerya uyruklu J.A.A.’nın, 24 Mart 2023, Moğolistan uyruklu M.E.B.’nin 13 Haziran 2025, Türkiye uyruklu D.Y.’nin 29 Ağustos 2025 ve Y.E.M.’nin 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren ülkemizde izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, J.A.A.’nın ikamet ettiği apartman dairesinde gerçekleştirilen aramada uyuşturuculu sigaralara rastlandığını ve bunların delil olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve zanlılar hakkında detaylı araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma süresince 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.