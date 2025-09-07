Boşanma sayısında " Dünya rekoru "

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta evlilik yapanların sayısı kadar boşananların olması hemen herkesin dikkatini çekiyor ama bu konuda çiftlere yönelik psikolojik destek konusu öne çıkarılmıyor. Geçtiğimiz yıl içinde bin 104 çift hayatlarını birleştirirken, bin 47 çiftin boşanmasını değerlendiren uzmanlar, bunun dünyada benzeri görülmemiş bir rekor olduğunu belirtiyor.

Psikologlar ise boşanmalarda ekonomik sorunlar kadar çiftler arasındaki geçimsizliğin önemli olduğunu belirtirken, küçük olayların bile boşanmayı tetiklediğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, boşanmalardan en fazla çocukların etkilendiğini belirterek, bunun üzücü olduğunu söylüyor ve evliliğe sadakatin önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Ne dediler…?

Erşen Cantaş

“Evlilik ile boşanmaların sayısının eşitlenmesinin nedeni herkese göre değişir, ancak bence eşlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgisinin olmamasından kaynaklanıyor. Her hanede olmasa da bazı evliliklerde ekonominin de etkisi vardır. Boşanan çiftlerin çocukları da psikolojik olarak etkileniyor. Hane içerisinde anne-baba huzursuzluk yarattıkça çocuklar etkileniyor. Mümkün olduğunca eşler birbirlerine saygılı ve sevgi içerisinde olmalarını diliyorum.”

Ziya Tatlıcı

“Boşanmaların sebebi ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Diğer yandan gençlerin evlilik müessesinin ciddiyetini almaması, ayrıca anne-babaların 'ben çektim, çocuklarım çekmesin' düşüncesiyle çocuklarına ev ve araba almaları, ekonomik özgürlüklerini alan kadınların en ufacık tartışmada çareyi ayrılıkta bulmaları da ayrılıkların nedeni oluyor. Ayrılan çiftlerin çocukları çok olumsuz etkileniyor. Ben 1973 yılında evlendim ve birbirimize karşı saygılı olduğumuz için uzun süreli bir evliliğe sahibim. Gençlere tavsiyem, birbirlerine karşı saygı ve sevgi çerçevesinde davranmaları; ayrıca kazancı da kaybı da müşterek tutmalarıdır. 'Senin paran, benim param' mevzusu evliliğe girerse o evlilik biter.”

Mustafa Tıflı

“Evliliklerle boşanmaların sayısının eşitlendiği açıklandı. Boşanmaların nedeni çiftler arasındaki uyuşmazlık ve geçim sıkıntılarının yaşanmasıdır. Ekonomik sıkıntılar evliliklerin bitmesine neden oluyor. Benim hanımım vefat etti ancak 51 senelik bir evliliğim oldu. Çiftler birbirlerine karşı saygılı olduğu sürece çok güzel bir evlilik olur. Su isteyen adama eşi kalk al derse ve ona saygı göstermezse evlilikler çatırdamaya başlar. Ayrılan eşlerin çocukları da ortada kalıyor ve hem psikolojik olarak etkileniyorlar hem de yaşamları mutsuz bir hal alıyor.”

Coşkun Akalın

“Evlilikler kadar boşanmaların olmasının nedeni çiftlerin anlaşamamasından kaynaklıdır. Ben ekonominin bir etkisi olduğunu düşünmüyorum, sadece çiftler birbirlerine karşı anlayış göstermediği için ayrılıklar oluyor. Boşanan çiftlerin çocukları mutsuz ve psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Ben ilk eşimle 5, ikinci eşimle 10 yıllık evliyim. Eşlerin birbirlerine karşı saygılı ve sevgili olması lazım ki evlilikler uzun sürebilsin.”

Meryem Betmezoğlu

“Boşanmaların başlıca sebepleri çiftlerin çalışıyor olması ve her ikisinin de ekonomik özgürlüklerinin olmasıdır. Kimse kimsenin nazını çekmez. Bizim zamanımızda kadınlar işlemezdi, diye her şeye katlanırdık; ancak şimdiki gençler rahatlıktan dolayı hemen ayrılıyor, hiçbir şeye katlanmıyor. Ayrılan çiftlerin çocukları da psikolojik sorunlar yaşıyor. Ne olursa çocuklara oluyor. Büyükler hemen başkasını bulup evlenir, çocukları ortada kalır. Gençlere tavsiyem çocuklarının hatırına direnmeleridir.”

Zekiye Cantaş

“Evliliklerle ayrılanların sayısının eşitlenmesi durumunu geçimsizliğe ve hayat pahalılığına bağlıyorum. Ben 51 yıllık evliyim. 51 yıllık evliliğimi birbirimize olan saygı ve sevgiye bağlıyorum. Ayrılan çiftlerin çocukları psikolojik sıkıntılar yaşar. Çiftler birbirlerine karşı saygılı olur ve biri sinirlendiğinde diğeri alttan alırsa uzun süren evlilikler olur. Aza kanaat etsinler.”

Mehmet Şah

“Boşanmaların nedeni ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, eşlerin birbirlerine olmayan tahammülleri ve sabırsızlık en büyük sebeplerden biridir. Boşanan çiftlerin çocukları ile evli anne-babanın çocukları arasında büyük farklar oluyor. Aile sevgisi bambaşka bir sevgidir ve çocuklar da bu sevgiyle büyümelidir. Ayrılan çiftlerde anne ve babaya sorun olmuyor, ancak olan çocuklara oluyor. Ben 42 yıllık evliliğimi karşılıklı anlayış ve sabırlı davranmamıza borçluyum. Birbirimize karşı alttan alıyoruz ve tahammüllü davranıyoruz. Gençlere tavsiyem birbiriyle tahammüllü ve sabırlı olacak, diyalog yoluyla sorunlarını çözecek; o zaman her şey çok daha güzel olur.”